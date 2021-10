Plan de relance économique pour l'IDF : Valérie Pécresse présente l'acte I

Poursuivant l'objectif d'atténuer autant que possible les effets de la crise et les conséquences de la récession économique annoncée, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France (IDF), a dévoilé le contenu de son plan de relance pour les entreprises franciliennes. A l'ordre du jour, des prêts à taux zéro, des aides à la formation, un soutien à la relocalisation et à l'emploi.

Pour ce faire, la présidente a fait voter, en urgence, un budget supplémentaire de 1,3 milliards d'euros pour les six mois à venir.

Présentation de ce premier « filet de sécurité économique », construit avec l'Etat, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les associations, avant celle du second à l'automne.

Plan massif de soutien aux entreprises

Premier volet de ce plan, une enveloppe de 1,3 milliards d'euros à destination des entreprises pour le deuxième semestre 2020. La moitié de ce plan sera consacrée au redéploiement des crédits non dépensés en raison du confinement et la seconde, au déploiement de crédits supplémentaires qui seront votés le 11 juin prochain par la région.

Par ailleurs, l'acte I du plan prévoit une aide à la reconstitution d'avances de trésorerie. Pour ce faire, 250 millions d'euros seront mis en jeu pour accorder aux entreprises franciliennes le souhaitant l'obtention d'un prêt rebond à taux zéro, échelonné de 10 000 à 300 000 euros, avec une possibilité de différer le remboursement sur deux ans et d'y parvenir sur sept. Valérie Pécresse comptabilise déjà 1 200 demandes de prêt, pour un montant de 42 000 euros en moyenne.

La présidente souhaite également lancer le fonds « Résilience », pour les entreprises de moins de 20 salariés et n'ayant pas accès aux prêts bancaires. Ce fonds leur permettra de se reconstituer des fonds propres, par le biais de prêts à taux zéro, d'une valeur de 5 000 à 100 000 euros. Elles pourront également différer son remboursement sur deux ans. Innovation voulue par la présidente, ce fonds sera disponible sous forme d'un guichet unique à la métropole du Grand Paris, aux intercommunalités, aux territoires et aux conseils départementaux qui le souhaitent. « Je veux qu'il soit le plus large possible, accessible aux entreprises avec zéro employé ». Sont donc concernés les indépendants, les TPE, les artisans ainsi que les associations.

Favoriser l'emploi

En matière d'emploi, la présidente de la région souhaite aider « les reconversions professionnelles » en ouvrant 40 000 formations dans des métiers sous tension : le numérique, le BTP, la sécurité, l'agriculture ou encore les secteurs sanitaire et social.

Par ailleurs, pour favoriser le retour à l'emploi, une prime de 1 000 euros sera également versée aux chômeurs en fin de droits, pour un budget de 20 millions d'euros, afin de les inciter à suivre ces formations.

Valérie Pécresse a également prévu une aide pouvant aller jusqu'à 800 000 euros pour les entreprises souhaitant réagir face à l'épidémie en adaptant leur production et en fabriquant des masques, des visières ou du gel hydroalcoolique.

Enfin, 10 millions d'euros seront consacrés aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux PME qui souhaitent se relocaliser en Île-de-France. Des aides de 10 000 euros viendront aussi récompenser les municipalités qui lanceront leur « place du marché numérique », une plateforme mettant en relation habitants et commerçants pour passer des commandes en ligne.