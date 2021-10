Plan de 15 000 nouvelles places de prison : 8 nouveaux sites annoncés

Le "Plan 15 000 places", voulu par Emmanuel Macron en 2018, se décline en deux phases : 7000 places mises en chantier d'ici à 2022, « c'est-à-dire livrées ou avancées à un stade de construction », selon une source gouvernementale, et 8 000 supplémentaires qui doivent être lancées d'ici à 2022, pour une livraison finale à l'horizon 2027.

Aujourd'hui dans le Haut-Rhin avec @JeanCASTEX, nous présentons un programme dédié à la construction de 15 000 nouvelles places de prison sur l'ensemble du territoire pour permettre l'exécution effective des peines et une meilleure réinsertion des détenus. pic.twitter.com/7OPedH3nUJ — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) April 20, 2021

Le plan prévoit en tout 18 000 créations de place, mais également la suppression de 3 000. Le centre pénitentiaire de Lutterbach, dans la périphérie de Mulhouse, dont l'inauguration est prévue à la fin de l'année, doit ainsi remplacer les établissements pénitentiaires de Mulhouse et Colmar, jugés trop vétustes.

Pour cette deuxième phase, cinq opérations sont déjà engagées : à Muret (Haute-Garonne, 615 places, livraison 2026), Rivesaltes (Pyrénées-Orientales, 515 places, livraison 2026), Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse, 400 place, livraison 2025), Tremblay-en-France (Seine Saint-Denis, 715 places, 2026), Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane, 505 places, 2026).

Huit nouvelles opérations ont été annoncées mardi, pour des livraisons à l'horizon 2027 : à Nîmes (Gard, 700 places), Le Muy (Var, 650 places), Pau (Pyrénées Atlantiques, 250 places), Noiseau (Val-de-Marne, 800 places), Trélazé (Maine-et-Loire, 850 places), Crisenoy (Seine-et-Marne, 1 000 places), Vannes (Morbihan, 550 places) et une dans le Val-d'Oise sur un site encore en cours d'identification (750 places).

Trois prisons expérimentales centrées sur le travail et la formation de 180 places chacune doivent encore être construites à Arras, Toul(Meurthe-et-Moselle) et Donchery (Ardennes), pour une livraison en 2025-2026.



Le programme global de 15 000 places supplémentaires est doté d'un budget d'environ 4,4 milliards d'euros, le plan "le plus important depuis quinze ans", selon le ministère de la Justice.