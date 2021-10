Plan d'action sur l'accompagnement des entreprises : les greffiers mobilisés

Les outils en ligne des greffiers des tribunaux de commerce intégrés au plan d'action du gouvernement.



Les outils en ligne développés par Infogreffe sont intégrés au plan d'action visant à améliorer la détection précoce et confidentielle des fragilités financières des entreprises, afin de les accompagner vers les solutions et procédures adaptées à leur situation :



Sophie Jonval, présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, a déclaré : "Face à cette crise sans précédent, les chefs d'entreprises peuvent compter sur la mobilisation sans faille des greffiers des tribunaux de commerce : physiquement dans les 141 tribunaux de commerce répartis sur tout le territoire métropolitain et ultramarin, mais aussi en ligne grâce à nos outils et plateformes numériques. Il est de notre devoir d'œuvrer collectivement en faveur d'une justice toujours plus accessible et ouverte, afin d'amener un maximum de chefs d'entreprises à se saisir le plus tôt possible des solutions judiciaires pour prévenir et traiter leurs difficultés."