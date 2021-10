Plan Climat : 40 milliards d'euros pour la transition environnementale des entreprises et territoire

Dans le même esprit que celui du plan de relance gouvernemental, la Banque des Territoires et Bpifrance, du groupe Caisse des Dépôts, lancent un Plan Climat commun 2020 / 2024 de près de 40 milliards d'euros. Il vise tant les projets de transition verte des entreprises que des acteurs publics des territoires et repose sur trois piliers.

Il s'agit d'accélérer la transition des entreprises et des territoires avec des solutions financières et d'accompagnement, d'accompagner le développement des énergies renouvelables (ENR) et de contribuer à la croissance de champions internationaux ainsi que de financer et accompagner massivement l'innovation dans les « greentechs » et dans les réseaux durables et résilients pour trouver les solutions technologiques de la TEE.

Solutions financières et d'accompagnement

Bpifrance et la Banque des Territoires mobiliseront 20 milliards d'euros pour la décarbonisation des entreprises industrielles, le développement de la mobilité verte et l'amélioration de l'empreinte environnementale des bâtiments des entreprises et des collectivités dans les territoires.

Par ailleurs, 14,9 milliards d'euros seront déployés pour améliorer l'efficacité thermique de 22 millions de m2 de bâtiments d'entreprises, de collectivités locales ainsi que la rénovation de plus de 500 000 logements sociaux. A ce titre, la Banque des Territoires accordera, sur les cinq prochaines années, 10 milliards d'euros de prêts à la rénovation, principalement énergétique, de logements sociaux.

3,5 milliards d'euros seront aussi débloqués pour développer la mobilité verte et résiliente, avec notamment le financement de 11 000 véhicules verts et 50 000 bornes de recharge et 1,5 milliards seront mobilisés au bénéfice de la décarbonation de plus de 1300 entreprises industrielles

Bpifrance et la Banque des Territoires mobiliseront toute leur gamme de financements et d'outils d'accompagnement, au service de la décarbonation des entreprises industrielles.

Ces dispositifs seront complétés avec des outils dédiés aux entreprises désireuses d'initier ou d'accélérer leur transition écologique et environnementale comme le Climatomètre, le « Diag Eco Flux » ou encore le volontariat territorial en entreprise (VTE) vert pour des jeunes diplômés ou apprentis, cherchant une première expérience professionnelle centrée sur des projets de transition verte au sein de PME et ETI.

Enfin, la Banque des territoires accompagnera 2 500 projets ou collectivités par le biais d'un partage de bonnes pratiques (en collaboration avec l'ADEME), un appui en ingénierie des territoires Cœur de ville et Petites villes de demain ainsi que Quartiers Prioritaires de la Ville, l'intermédiation de financements européens et un accompagnement spécifique aux territoires fragiles.

Doubler les financements et favoriser la croissance de champions internationaux

Le Plan prévoit de déployer 14,5 milliards d'euros pour la croissance des développeurs d'énergies renouvelables (ENR) avec un objectif de 8,8 GW de puissance installée, en France et à l'export, et un soutien aux secteurs nécessaires à l'innovation dans ce domaine.

Bpifrance a développé un continuum de financement, d'investissement et d'accompagnement qui permettra de doubler l'activité de Bpifrance sur le cofinancement des ENR et à Bpifrance de renouveler son fonds d'investissement dédié aux développeurs d'ENR.

Parallèlement, Bpifrance mettra à disposition des entreprises tous ses dispositifs d'accompagnement, notamment les missions de conseil et la possibilité de rejoindre l'accélérateur TEE, en partenariat avec l'ADEME, ainsi que les accélérateurs transverses. Enfin, le financement de solutions techniques visant à l'autoconsommation des collectivités et des entreprises bénéficiera également de financements à hauteur de 100 millions d'euros de prêts.

Financement massif de l'innovation

Pour contribuer à la dynamique entrepreneuriale actuelle, Bpifrance et la Banque Territoires déploieront 5 milliards d'euros dont 2,5 milliards mobilisés par Bpifrance pour soutenir l'émergence et la croissance des « greentechs », avec un doublement des aides à l'innovation ainsi d'atteindre 300 millions d'euros par an à partir de 2021 et un doublement des investissements en capital-risque et des prêts sans garantie innovation. Ce sont alors 3 milliards d'euros qui seront déployés en soutien aux filières et aux dispositifs innovants pour l'aménagement durable et résilient des territoires seront engagés par la Banque des Territoires

La Banque des Territoires s'engage fortement en faveur des dispositifs innovants locaux participant à l'émergence de nouveaux modèles pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Ainsi, ce sont près de 2,8 milliards d'euros de prêts et 200 millions d'euros de fonds propres qui sont prévus sur la période 2020-2024 pour financer la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement avec l'Aqua Prêt, le traitement des déchets, les réseaux de chaleur mais aussi le portage foncier et la préservation de la biodiversité.