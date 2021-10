Plan anti-pollution Paris : premier pas ou effet d'annonce ?

"Le maire de Paris vient de présenter son plan de lutte contre la pollution de l'air : des mesures timides et inappropriées qui ne permettront pas d'améliorer la qualité de l'air respiré par les Parisiens", selon Les Amis de la Terre. L'association parle d'un "effet d'annonce choquant qui masque une absence de volonté" et estime que "la lutte contre la pollution de l'air passe nécessairement par une réduction de la circulation automobile". Cette analyse très critique n'est pas partagée par FNE, qui y voit "un premier pas qui mérite d'être soutenu et renforcé". Rappelant que "la France reste sous la menace d'une condamnation de l'Union européenne pour non-respect de la législation communautaire en la matière et que la tentative d'instauration des Zones d'action prioritaires pour l'air (Zapa) a avorté", FNE juge que les mesures "vont dans le bon sens".

Bertrand Delanoë (PS) a proposé d'interdire la circulation des véhicules de plus de 17 ans, des poids lourds de plus de 18 ans et des deux roues de plus de 10 ans en instaurant une prime à la casse. Le développement de zones à 30 km/h, la réduction de la vitesse sur le périphérique de 80 à 70 km/h et l'instauration de péages urbains sur les autoroutes métropolitaines font également partie des mesures proposées. "L'âge moyen du parc automobile est de l'ordre de huit ans, et vraisemblablement moins en Île-de-France : voilà donc une mesure qui n'aura aucune efficacité", avancent Les Amis de la Terre, au sujet de l'interdiction des vieux véhicules. Sur les limitations de vitesse, l'ONG indique que pour les constructeurs "l'optimum de fonctionnement d'un moteur et donc le minimum des émissions polluantes se situe entre 50 et 70 km/h".