Plaintes déposées à Bobigny contre des marques de pilules

Me Jean-Christophe Coubris prévoit de déposer encore "au moins une centaine de plaintes courant février". Les quatorze nouvelles plaintes, dont l'une concerne une jeune femme décédée, visent les fabricants des pilules de troisième et quatrième générations, notamment Bayer, Schering, Merck et Pfizer. Prescrite comme contraceptif, Diane 35, qui ne fait pas partie des pilules de 3e ou 4e génération, est aussi visée par une plainte. En décembre 2012, une première plainte avait été déposée par une jeune femme, Marion Larat, handicapée à 65 % après un AVC, au parquet de Bobigny qui l'a transmise au pôle santé de Paris. Une autre plainte a été déposée le 14 janvier. Toutes les plaintes ont été déposées au tribunal de Bobigny, dont relève l'agence du médicament/ANSM, également visée par des plaintes. Le tribunal devrait à nouveau se dessaisir au profit du pôle santé du tribunal de grande instance de Paris, a précisé l'avocat. Ces démarches judiciaires viennent relayer des critiques contre les pilules contraceptives de 3e génération. L'Agence du médicament avait lancé plusieurs alertes dans le passé sur les risques thrombo-emboliques liés à la prise de ces pilules, utilisées aujourd'hui par 1,5 à 2 millions de femmes en France. L'Agence avait préconisé qu'elles ne soient prescrites qu'en second recours. La ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé la fin du remboursement de ces pilules par la Sécurité sociale à partir du 31 mars.