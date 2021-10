Place Juliette-Gréco inaugurée à Saint-Germain-des-Prés

Le coin de la place Saint-Germain-des-Prés baptisé à son nom prend un côté du parvis de l'église où se sont déroulées ses obsèques, non loin du cimetière du Montparnasse où elle a été inhumée.

Une autre partie de la place a déjà reçu en 2000 les noms de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir qu'elle a fréquentés rive gauche. Interprétant à la trompette "La Javanaise", Ibrahim Maalouf lui a rendu un hommage sous le soleil, en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de ses adjointes, du maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, du député Gilles Le Gendre et de membres de la famille de la chanteuse et actrice.

« Aujourd'hui, Paris, ta ville, ton quartier, ton pavé ont choisi de rendre hommage à la jeune “Toutoute” (son surnom à Montpellier, sa ville d'origine, NDLR) que tu étais en 1947, quand tu étais assise là, sur le sol du parvis avec tes amis », a salué sa petite-fille, Julie-Amour Rossini.

Juliette Gréco est décédée le 23 septembre 2020, après plus de 60 années d'une carrière où elle a interprété les plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg. n