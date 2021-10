Place de la République, la start-up politique qui réinvente le débat public

Place de la République est un institut de recherches politiques qui propose une méthode inédite et "commando" pour ranimer le débat public. Ce nouveau projet citoyen sera développé par une cinquantaine de bénévoles : des jeunes consultants, fonctionnaires, entrepreneurs, économistes, écrivains, journalistes, acteurs sociaux et culturels. L'institut présentera 10 propositions innovantes entre mai 2016 et mai 2017 pour encourager des débats sur les enjeux phares de la société française et éviter les impasses ou les non-dits de la campagne présidentielle.

Les propositions de la start-up seront testées par un collège d'experts, et des spécialistes des études d'opinion, afin de valider le fonctionnement des propositions. Elles seront aussi présentées et discutées avec les adhérents de l'institution, autour de réunions publiques et de colloques. Celles-ci seront ensuite publiées sur le site Place de la République, et relayées par les réseaux sociaux et les médias traditionnels.

Le site de la start-up sera lancé la semaine prochaine avec la première proposition de l'Institut de recherche. Place de la République offre pour le moment ses services bénévolement pour les élections présidentielles. Mais elle espère sur le long terme, évoluer vers le lobbying.