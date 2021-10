Place de la Nation, version renaissance

Il s'agissait pour la Mairie de faire entrer la Nation dans le XXIe siècle en réalisant « une place naturelle, accessible à tous, où cohabitent harmonieusement les différents usages, offrant aux familles un espace central, agréable et protégé. Son aménagement, débuté à l'été 2018, offre aux Parisiens une place plus verte, plus accueillante et plus vivante ».

L'espace central de la place est plus accessible grâce à une diminution ambitieuse de la largeur de chaussée qui passe de huit files de circulation (27 m) à quatre files (13 m) et à la création de larges passages piétons. Environ 4 500 m2 ont ainsi été gagnés sur les surfaces de voirie au bénéfice des piétons et cyclistes.

Afin de lutter contre la chaleur, des revêtements clairs ont été privilégiés, un espace de brumisation a été installé à proximité de la statue, ainsi que plusieurs fontaines à eau. Quelque 4 000 m2 ont été débitumés et remplacés par des espaces plantés en pleine terre. Les 12 000 m2 de surface végétale de la place accueillent 45 arbres supplémentaires. Les contre-allées ont été transformées en zone piétonne ou zone de rencontre. Le sol des zones de rencontres est recouvert d'un revêtement artistique symbolisant les trois types d'usagers – piétons, cyclistes, automobilistes – pour les inciter à se respecter. Un fil d'Ariane a également été installé tout autour de la place pour permettre à tous les usagers, notamment les non-voyants et les malvoyants, de se déplacer en toute sécurité. Le jardin central et son anneau ludique sont protégés par une butte végétalisée qui atténue le bruit de la circulation et assure la sécurité du public.