PJJ : inscriptions à la prépa

Soucieux d'assurer l'égalité des chances à l'entrée aux concours de ses différentes formations, le ministère de la Justice propose des classes préparatoires intégrées (CPI) dans ses quatre écoles.

Depuis 2008, l'ENPJJ offre à des candidats motivés et méritants une formation dans un cadre de travail optimal : le tutorat, l'hébergement et la restauration sont pris en charge par l'école.

Pour tous, l'objectif est d'accompagner un jour des jeunes confrontés à la justice. Lorsqu'un mineur commet un acte de délinquance, et sur décision d'un magistrat, les éducatrices et les éducateurs de la PJJ s'engagent dans sa prise en charge. Sur le terrain, ils mettent en œuvre les mesures éducatives dans le milieu de vie habituel des jeunes, dans les lieux de placement de la PJJ ou en détention.

Rejoindre la classe préparatoire intégrée

Trente-cinq places sont offertes pour la promotion 2021 de la prépa. Cette CPI est accessible aux titulaires d'un bac+3, aux parents de trois enfants ou aux sportifs de haut niveau, sous condition de ressources.

Les candidats doivent remplir les conditions pour postuler à un emploi public et se présenter au concours externe d'éducateur de la PJJ. Outre les conditions requises, ils sont retenus en fonction de leur motivation et leur intérêt, tant pour le métier d'éducateur de la PJJ que pour la prépa.

Le dossier d'inscription à la classe prépa doit être transmis à l'ENPJJ avant le 28 septembre.

La sélection s'opère en deux temps : l'examen du dossier est complété par un entretien d'admission avec un jury de professionnels de la PJJ.

Admis, et ensuite ?

Intégrer la CPI, c'est bénéficier d'un cadre de travail optimal et de conditions d'accueil permettant une préparation sereine au concours d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, dans un esprit de responsabilisation et d'entraide.

Les élèves de la CPI suivent une formation en présentiel sur le site central de l'ENPJJ, à Roubaix (62). Celle-ci débute en janvier et dure 16 semaines au total. Ils bénéficient également d'un accompagnement à distance (de mai à septembre).

Durant la période passée à Roubaix, l'hébergement et la restauration sont pris en charge par l'ENPJJ ainsi que les déplacements domicile –école lors des convocations (y compris pour les élèves issus des DOM-TOM).

Cette formation aide les étudiants à s'approprier la méthodologie des épreuves écrites et orales du concours d'éducateur de la PJJ mais aussi les bases des missions et du fonctionnement de la PJJ. Elle leur apporte également des éléments de culture générale et de culture professionnelle utiles à la compréhension des situations éducatives