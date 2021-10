Pitch Promotion réhabilite l'École des Ingénieurs de Paris

Situé au 80 rue Rébeval à proximité du carrefour avec la rue de Belleville dans le 19e arrondissement, ce bâtiment construit en 1921, qui a hébergé successivement l'entreprise Meccano et l'École d'architecture de Paris Belleville, a fait l’objet d’une opération de restructuration et de transformation exemplaire.

La volonté de Pitch Promotion et d'Arnaud Goujon, l'architecte de conception, a été de préserver le bâtiment originel afin de préserver le style du début du XXe siècle, tout en reconsidérant totalement l’aile ouest. Outre les problèmes de surcharges admissibles, l’ensemble immobilier n’était plus aux normes et ne permettait pas d’accueillir les étudiants dans des conditions optimales.

Le projet, mené de concert avec l’architecte des Bâtiments de France et les services instructeurs de la Ville de Paris, a donc consisté à redonner une lisibilité aux espaces et à clarifier les circulations et la distribution des locaux. L’aménagement des plateaux a été repensé afin de les adapter à leur future utilisation. Le bâtiment offre aujourd'hui 20 salles de cours modulables, deux salles informatiques, deux laboratoires de langue, deux amphithéâtres respectivement de 152 et 186 places, des vestiaires, une bibliothèque, une cafétéria, 1 salle de conseil et des bureaux administratifs...

Soumis à la réglementation des établissements recevant du public (ERP), l'immeuble peut désormais recevoir plus de 800 étudiants et professeurs.