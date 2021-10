Pitch Promotion construit en Ile-de-France

Neuilly (92), quartier Saint-James

Sur trois étages, la résidence s’inspire largement de l’architecture des immeubles neuilléens en y ajoutant une note Art Déco. Appartements du 2 au 5 pièces duplex dont certains se prolongent d’une vaste terrasse avec vue sur le bois de Boulogne, d’autres se dotent d’un accès privatif à un « roof top » desservi par une pièce de loisir vitrée... Les 11 appartements seront livrés fin 2014.







Romainville (93), au sud de la commune

Une résidence de 89 appartements (du studio au 5 pièces) à deux pas de tout : commerces, marché (celui des Trois Communes) établissements scolaires (de la maternelle au collège), centre sportif avec piscine... Les studios sont proposés à partir de 113 000 euros, les 2 pièces à partir de 145 000 euros, les 3 pièces à partir de 225 000 euros, les 4 pièces à partir de 280 000 euros et les 5 pièces à 410 000 euros. La livraison du programme est prévue pour le second trimestre 2015.







Orsay (91), au sud de la commune

A deux pas du centre-ville, et du RER B (station Orsay-Ville), cette résidence de 69 appartements se situe dans un quartier pavillonnaire bordé d’un espace boisé classé. Ouvrant sur le parc grâce à de larges ouvertures, des balcons, des terrasses, des jardins privatifs, les appartements, du studio au 5 pièces sont économes en énergie ., Les prix : ils démarrent à partir de 214 000 euros pour un studio, 247 000 euros pour un 2 pièces, 369 000 euros pour un 3 pièces, 510 000 euros pour un 4 pièces et 663 000 euros pour un 5 pièces. La livraison du programme est prévue pour le 4e trimestre 2014.