Pionnières Day : Fleur Pellerin soutient l'entrepreneuriat au féminin

Fleur Pellerin, la ministre déléguée au Redressement Productif s’est jointe à l’événement afin "d'apporter son soutien aux créatrices d'entreprises encore trop peu nombreuses en France", selon elle.



L’objectif de cette « conférence à l’envers » (les jeunes créateurs s’adressent aux experts présents dans la salle) étaient de répondre aux questions que se posent toutes les créatrices d’entreprises. A ce sujet, six d’entre elles ont pris la parole pour répondre à des questions : Combien d’argent faut-il pour lancer son site Internet ? Comment adapter sa stratégie commerciale aux contraintes ? Comment faire connaître son offre ?





Frédérique Clavel, présidente de la fédération Pionnières et de l’APCE a captivé l’auditoire en lançant les interrogations suivantes : Les femmes ont-elles plus d'ambition ? Sont-elles plus talentueuses ? Quel est leur rapport au pouvoir ?





Les jeunes créatrices présentes sur le podium ont pu expliquer les risques et les enjeux qu’elles rencontraient au quotidien et ont interpellé les grands témoins et acteurs de la création et du financement des entreprises, présents dans la salle parmi lesquels France Active, Croissance Plus ou encore Horizon Entrepreneurs (un projet de la Caisse d’Epargne).



En fin de matinée, un partenariat a été signé entre la fédération Pionnières et l’association 100 000 entrepreneurs, portée par Philippe Hayat, président et fondateur du mouvement qui vise à sensibiliser les jeunes à la culture d'entreprise.





Tous les experts, jeunes créateurs et l’écosystème de l’entrepreneuriat étaient rassemblés autour de cette deuxième édition des Pionnières Day.