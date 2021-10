Pierre Rancé, nouveau directeur Stratégie et médias du CNB

Dans un communiqué, le Conseil national des barreaux (CNB) et son président Pascal Eydoux « se félicitent de l’arrivée de Pierre Rancé au sein de l’institution nationale représentative de la profession des avocats. »

Cette nouvelle direction va piloter et coordonner les activités de quatre directions et services du CNB :

- Direction de la communication,

- Service des relations avec les pouvoirs publics,

- Direction de l’Observatoire de la profession,

- Direction de la documentation et des archives.

Pierre Rancé est un ancien journaliste de l‘audiovisuel, notamment à LCI et Europe 1. Il est un ancien membre du conseil supérieur de l’AFP et de l’Association de la presse judiciaire et auteur d’ouvrages sur la justice et l’Europe. Il a aussi contribué aux travaux sur les projets de loi sur la protection du secret des sources des journalistes.