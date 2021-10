Pierre-Olivier Sur, futur chef des avocats parisiens

Au second tour jeudi de l'élection à la tête du barreau, le "tandem" Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet a obtenu 5.669 voix, contre 4.927 à Frédéric Sicard et Sabine du Granrut, précise-t-il dans un communiqué. Après leur "confirmation" en fin d'année prochaine, Mes Sur et Martinet, élus pour deux ans, succéderont le 1er janvier 2014 à Christiane Féral-Schuhl et Yvon Martinet. Le barreau de Paris est le plus important de France, avec plus de 25.000 avocats, sur un total de quelque 55.000 dans le pays. Trois "tandems" et un candidat solo étaient en lice pour l'élection à la tête du barreau, qui s'est déroulée en deux tours.

Pierre-Olivier Sur, avocat pénaliste de 49 ans, s'était déjà présenté au bâtonnat sans succès il y a deux ans. Il est notamment l'avocat de la veuve de Yasser Arafat, Souha Arafat. Il a plaidé dans les procès du sang contaminé, des HLM de la Ville de Paris, Elf ou encore Erika. Il a également défendu en 2011 l'un des cadres de Renault accusé à tort d'espionnage industriel. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment "Dans les yeux du Bourreau" où il raconte son expérience de défenseur des victimes dans le procès de Douch, ex-patron de la prison de Phnom Penh sous les Khmers rouges au Cambodge. Laurent Martinet, 47 ans, est pour sa part spécialisé en contentieux et droit des affaires.

©D.R