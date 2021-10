Pierre-Nicolas Sanzey anime le département immobilier au sein du cabinet Stephenson Harwood

​Pierre-Nicolas Sanzeyintervient plus particulièrement sur les opérations concernant des immeubles de bureaux, centres commerciaux ou entrepôts. Il a également développé une expertise particulière dans des secteurs en forte croissance tels que la santé et l'hôtellerie.

L'équipe parisienne, composée d'une vingtaine de professionnels dont 8 associés, offre un service juridique et fiscal à une clientèle française et internationale qui comprend un grand nombre de banques, de sociétés, d'acteurs du Private Equity (capital investissement), d'armateurs, de compagnies aériennes, d'exploitants ferroviaires et de sociétés de crédit-bail de premier plan. L'équipe multilingue est en mesure de fournir des conseils sur les questions de droit anglais, de droit français, de droit italien et de droit de l'État de New York.

Le cabinet compte à ce jour neuf bureaux à travers le monde : Pékin, Dubaï, Hong Kong, Londres, Paris, le Pirée, Seoul, Shanghai et Singapour.