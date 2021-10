Pierre-Luc Vogel, président du Conseil supérieur du notariat

Afin de sortir de la spirale des agressions à répétitions, il souhaite, d’abord, dessiner le notariat de demain : « Nous devons tracer des perspectives de long terme, permettant aux nouvelles générations une approche sereine du métier qu’elles ont choisi ». Il s’agit d’un chantier immense qui devra permettre de rappeler les fondations et les valeurs du notariat. Pierre-Luc Vogel s’attachera également à maintenir le cap de la modernité. « La prospective et l'innovation doivent rester au cœur de nos actions ». Enfin, le nouveau président du CSN souhaite orienter son mandat sur la relation que le notaire a avec son client. « Il faut que ce dernier soit au cœur de nos réflexions. Les services que nous rendons doivent avoir un caractère pratique et immédiatement opérationnel ». Les réalisations de ce Bureau auront pour mission concrète de faciliter la vie des offices et des citoyens.