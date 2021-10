Pierre Etoile contrôle la qualité de l'air intérieur

Pour effectuer les analyses, Pierre Etoile fait appel à un laboratoire spécialisé, Kudzu Science. Depuis plusieurs années, la qualité de l'air intérieur fait l'objet d'une surveillance accrue en France, le temps passé dans des espaces clos étant une préoccupation légitime de santé publique. En 2006, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur révèle que la pollution chimique s’avère plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu’on y trouve même certaines substances non observées à l’extérieur. Cette pollution est la résultante de la présence de multiples sources de pollution : produits de construction, d'ameublement, de décoration, de bricolage, d'entretien, équipements de chauffage et de production d'eau chaude, activités humaines, tabagisme… En parallèle, la médecine constate que le nombre de personnes asthmatiques et allergiques ne cesse de croître.

Selon un sondage IFOP, un Français sur trois a déjà ressenti une gêne attribuée à la qualité de l’air intérieur et près de 80 % d’entre eux déclarent être préoccupés par celle-ci… Face à ces constats, Pierre Etoile prend une double précaution : réduire les émanations de polluants à la source et pouvoir évacuer celles existantes pour éviter leur concentration. Ainsi, le promoteur privilégie les matériaux certifiés NF, peu émissifs de polluants et les procédés innovants, notamment les parquets, portes intérieures, peintures et vernis sont sans solvants et traités sous contrôle en usine. Il a opté pour un système de ventilation hygroréglable performant, assurant un renouvellement permanent de l’air intérieur de manière plus ou moins amplifiée selon le taux d’humidité ambiant. Il est de fait bien connu que l’excès d’humidité favorise la concentration des polluants, ainsi que le développement des moisissures, des acariens et des champignons.