Pierre Charreton : « Le recours à la médiation est une preuve d'intelligence »

Affiches Parisiennes : Retracez-nous votre carrière de directeur juridique au sein de grandes sociétés françaises du CAC40 ?

Pierre Charreton : Quand je regarde le parcours qui a été le mien, je constate que j'ai d'abord été un manager de fonctions juridiques. Comme tous mes confrères, j'ai commencé par un travail de juriste d'affaires classique, dans un établissement financier de crédit-bail qui a disparu. Le hasard a fait qu'en 1975, dès mon premier poste en entreprise, j'ai pu exercer des responsabilités managériales au moment d'un départ. J'ai proposé ma candidature en contactant le secrétaire général. J'étais le plus jeune et le dernier arrivé dans le service. On m'a pourtant confié ce poste de directeur juridique. L'initiative était hardie de ma part et la décision de la part de l'entreprise était de faire confiance à quelqu'un de jeune et dynamique.

Au fil du temps, j'ai changé d'entreprise et on m'a confié des équipes de plus en plus importantes. J'ai essayé de déterminer les qualités techniques et humaines des juristes, leur potentiel, où ils pouvaient apporter le plus, s'épanouir le mieux. Je cherchais cet équilibre entre l'intérêt de l'entreprise et celui de la personne.

A.-P. : Le travail d'équipe vous intéressait-il ?

P. C. : Oui, beaucoup. Positionner l'équipe dans la dynamique de l'entreprise, en essayant de comprendre comment évoluent en permanence les structures et en accompagnant le mouvement. Il faut sentir vibrer l'entreprise, à travers ses succès et ses échecs, et proposer une offre de services juridiques qui soit toujours la plus performante possible, avec des moyens limités et des contraintes qu'il faut savoir gérer ; ce qui est aussi l'un des charmes de ce travail de management.

J'ai aimé mener ces batailles chez Framatome, Thalès, France Telecom, Areva, avec parfois des équipes de plusieurs centaines de juristes, dispersés dans de très nombreux pays. On arrive là à un exercice très sophistiqué de positionnement de la fonction juridique et de mobilisation des équipes, avec toute l'organisation à mettre en place. Quand j'ai quitté Framatome pour Thalès, à l'époque Thomson CSF, on m'a demandé de reconstruire la direction juridique. J'étais sur mon registre de prédilection. Même chose pour France Telecom – Orange. À l'époque, c'est Thierry Breton qui m'a proposé ce challenge. Je lui ai donné mon accord. Deux mois plus tard, il entrait au ministère de l'Économie et des Finances. Il m'a dit : “dans votre métier, des experts et des spécialistes de tel ou tel secteur, il y en a beaucoup. En revanche, des managers de fonctions juridiques, c'est rare !” C'est ce qui m'avait convaincu.

En 2009, après quelques années chez France Telecom, on m'a proposé Areva, ce qui me ramenait à mes anciennes amours de l'énergie, du nucléaire. Pour terminer ma carrière, j'ai ainsi eu l'impression de boucler la boucle. En fait, j'ai découvert beaucoup d'autres choses, avec, vous le savez, beaucoup de problèmes…

A.-P. : Dans cet environnement international, le travail du directeur juridique doit être très créatif… Comment adapter les missions ?

P. C. : Il y a deux éléments très importants pour le patron de la direction juridique. La première est de parfaitement identifier les besoins de l'entreprise en termes de droit, à la fois en quantité et en diversité… Quelles sont les compétences juridiques à modéliser ? Vous faites alors appel à vos qualités de juriste. Du début à la fin de ma carrière – des années 1975-1980 à l'année 2015 –, le secteur s'est diversifié, s'est complexifié. Nous avons vu émerger des droits nouveaux. Il suffit, pour s'en persuader, de regarder le nombre de codes qui sont apparus durant cette période. Tout le monde connaît ces phénomènes. Il faut donc suivre de très près ces évolutions pour comprendre les besoins spécifiques de l'entreprise. En fait, je raisonne comme si nous étions dans une logique demande-offre. La demande de l'entreprise est le plus souvent implicite. Elle ne connaît généralement pas ses besoins de droit avec précision. Le patron de l'équipe juridique doit d'abord faire ce travail d'identification. Il définit ensuite la réponse à cette demande. Il organise ensuite l'offre de service à partir des ressources internes dont il dispose, notamment à travers les vraies compétences internes évaluées très rapidement. Nécessairement, il faut le concours de compétences externes.

L'adaptation de l'organisation juridique à la demande de droit de l'entreprise va optimiser les ressources internes et externes, avec des logiques de complémentarités et d'optimisation des coûts. Le diagnostic n'est pas figé. Il doit être actualisé presque quotidiennement. Il faut évaluer en permanence les ressources, les besoins, mais aussi les technologies de l'entreprise, le marché, la concurrence… Il faut sans arrêt se poser des questions pour apporter la bonne offre de services à la demande de droit.

A.-P. : Cette adaptation permanente concourt-elle à la réussite du business model de l'entreprise ?

P. C. : Bien sûr. Prenons un exemple. Quand France Telecom était dans le téléphonie fixe, avant internet et avant le mobile, le business model était simple. Plus l'usager téléphonait longtemps et loin, plus l'entreprise gagnait d'argent. À l'époque, nous avions un monopole et nous étions une entreprise du secteur public. Un jour, il est devenu possible de téléphoner gratuitement, dans le monde entier, grâce à des outils tels que Skype. Le business model de France Telecom s'effondrait sous nos pieds…

Si vous êtes une entreprise très endettée, si le marché des télécoms s'ouvre à la concurrence, si les usagers deviennent des clients, si vous devez ouvrir des boutiques et que le téléphone fixe meurt, si vous avez 200 000 personnes dans le groupe… Qu'est-ce que vous faites ? Vous déposez le bilan ? Non, vous changez de modèle économique et devenez Orange ! En quelques années, une entreprise publique est devenue une entreprise ouverte à l'international, intervenant notamment sur des activités internet et des contenus. France Telecom a réussi une véritable mutation en faisant preuve d'une adaptation extraordinaire qui, à l'époque, n'a pas été suffisamment saluée. Le groupe est devenu un très grand opérateur international.

A.-P. : Pour le directeur juridique, c'est un véritable challenge…

P. C. : Il doit prendre le pouls de cette mutation, négocier des accords avec Google, Microsoft… Il doit aussi identifier les compétences juridiques nécessaires pour accompagner le groupe dans ce secteur des nouvelles technologies qui fait naître des droits nouveaux et des techniques juridiques nouvelles. Il crée donc une équipe juridique internationale dans sa composition qui va, par exemple, pouvoir mener ces négociations dans la Silicon Valley…

A.-P. : Les juristes deviennent-ils des business partners ?

P. C. : En effet, vous devez transformer vos juristes en “business partners”, mais vous devez aussi faire comprendre aux non-juristes de l'entreprise – et c'est le principal challenge – qui vous êtes et ce que vous faites. Dans l'entreprise, l'ingénieur, le commercial… ne voient pas très bien à quoi servent réellement les juristes. Ils pensent que leur travail n'est pas essentiel et que le business est ailleurs. Il y a donc tout un travail pédagogique interne à entreprendre et à mener au quotidien. C'est la deuxième partie de notre mission – après celle de l'adéquation entre la demande et l'offre de droit –, le travail de positionnement juridique. Du président-directeur général au comité de direction en passant par toutes les équipes, il faut positionner la fonction juridique : ‘‘Nous sommes business oriented, nous devenons des business partners. Avec nous, même si vous l'ignorez encore, vous allez gagner des batailles.''

Tous les dossiers, petits, moyens ou gros, sont des prétextes à faire passer les messages de la direction juridique pour que les interlocuteurs internes, non-juristes, comprennent son action.

Les juristes d'entreprise sont des clarificateurs, des questionneurs, des gens qui s'intéressent au business. Ils veulent comprendre les produits, les technologies, les marchés, la concurrence, la supply chain… Dans le cas contraire, il nous est impossible d'élaborer un droit utile à l'entreprise.

Vous avez les techniques juridiques et le droit des affaires acquis à l'université et, au sein de l'entreprise, la manière dont ces droits doivent se décliner en fonction des secteurs d'activité. Par exemple, le droit de la concurrence ne se travaille pas de la même manière chez Areva ou chez Orange, parce que les problématiques commerciales et les marchés ne sont pas les mêmes. Le juriste doit avoir une connaissance très pointue de tout l'environnement d'affaires de l'entreprise pour pouvoir décliner les droits qui lui correspondent. Dans les grandes structures, il est essentiel que le patron de la fonction juridique soit intégré aux équipes de direction comme le Comex, le comité de direction… Ce n'est pas un problème d'ego, mais la meilleure façon d'être en ligne avec tous les axes stratégiques, les discussions, les réflexions, les décisions…

A.-P. : Vous décrivez là le juriste moderne dont on parle beaucoup ?

P. C. : Je pense que le juriste moderne comprend qu'il devra apprendre beaucoup plus de choses qu'il n'en sait. Voilà le grand changement qui est intervenu dans cette profession. Il y a quelques décennies, au terme de ses études de droit, le juriste d'entreprise – comme l'avocat d'ailleurs – avait acquis un background suffisant pour toute sa carrière. Aujourd'hui, c'est fini. Ce qu'on apprend à l'université est une base, mais ce qu'on doit et que l'on va apprendre au quotidien va être énorme, colossal. Les technologies évoluent de plus en plus rapidement. Ce sont elles qui entraînent la création de droits nouveaux. Quand internet s'est imposé, beaucoup de questions juridiques se sont posées. De cette matière est né un droit spécifique. C'est vrai dans tous les domaines. Le “driving factor” sont les avancées technologiques et les écosystèmes entrepreneuriaux qu'elles génèrent. L'uberisation et les nouveaux modes de commercialisation sont de celles-là.

Le point-clé est la violente mutation de nos sociétés. Le juriste moderne doit comprendre l'évolution pour réfléchir aux problèmes juridiques que va poser ce monde nouveau en perpétuelle transformation. Nous abordons ainsi des périodes juridiquement très incertaines où le droit court derrière les transformations sociétales. Le cadre juridique doit sans cesse être adapté aux innovations qui bouleversent notre quotidien. Le juriste moderne est donc dans cet effort constant de créativité juridique. Il doit rester extrêmement curieux, totalement ouvert sur le monde.

A.-P. : Pensez-vous que nous allons vers le modèle américain ?

P. C. : Nous savons quelle est la place du droit – et malheureusement du contentieux – dans la société américaine. Celle-ci positionne très fortement les avocats et les juristes d'entreprise, notamment dans le monde des affaires. Ils sont très orientés process, procédure. Ils nous ont apporté toute cette vague de soft law – gouvernance, compliance, comités d'éthique… C'est une manière pour eux de dire “je sors mes livres de procédure, mes chartes, vous voyez que je suis clean ! Tout va bien. Messieurs les actionnaires, vous pouvez dormir tranquille…” Pourtant, en termes de comportement, nous voyons bien que les sociétés américaines ne sont pas plus recommandables que d'autres…

Je ne crois donc pas que nous ayons un “modèle” du juriste américain à envier. C'est un mythe qui perdure depuis des décennies. Ce n'est pas parce que la société américaine est davantage orientée vers le conflit, les contentieux, les class actions… que nous devons l'imiter. Le juriste américain n'a pas une conception plus moderne ou plus intéressante de la fonction que le juriste français. Il faut surtout se demander à quoi sert le droit dans une société. Quel est le sens ? Voilà la véritable question. Le droit est une science – et une technique – de civilisation des relations sociétales. Nous n'avons pas besoin des Américains pour être civilisés, pour avoir une vision et une conception des choses. Nous avons nos propres règles de vie en commun, que ce soit dans la société ou dans le monde des affaires. Pour moi, le modèle américain n'est pas une référence absolue !

A.-P. : Vous poursuivez à présent votre carrière dans le conseil en organisation juridique aux entreprises – Pierre Charreton Conseil – et dans la voie des règlements amiables. Pourquoi ces choix ?

P. C. : C'est la suite logique d'une carrière comme la mienne. À partir du moment où je suis arrivé à l'âge où l'on se questionne sur son avenir professionnel, s'orientant vers une retraite “active”, en profitant de ce temps pour faire les choses intéressantes qu'on aimerait faire, j'ai choisi ces deux voies, le conseil et la médiation.

Je dis à des responsables d'équipes juridiques, quelle que soit la taille de l'entreprise, “les problèmes que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer, je les ai rencontrés. Les questions que vous vous posez ou que vous allez vous poser, je me les suis posées pendant quarante ans. Je peux donc réfléchir avec vous, vous aider dans l'accomplissement de vos missions”. Faire partager mon expérience et mes connaissances, voilà aujourd'hui mon offre de service, qui se décline de mille et une manières. Le fonctionnement des organisations fait partie des choses qui m'ont toujours intéressé. Je trouve cela passionnant.

A.-P. : Et la place de la médiation ?

P. C. : Durant ma carrière, j'ai tellement vécu des conflits, des contentieux, des arbitrages internationaux invraisemblables, qui duraient des années, qui coûtaient des fortunes, que j'ai été convaincu en 2000, à mon arrivée chez Thalès, de l'intérêt de la médiation. À cette époque, en France, parler de ce mode de règlement des conflits n'était pas vraiment à la mode. Pour moi, la médiation est une façon civilisée de régler des différends. Nous en revenons à cette idée de “sens” du droit. Dans le monde actuel, difficile, complexe, les entreprises n'ont plus le temps de mariner dans des problèmes, d'être à la merci de décisions aléatoires, de délais qu'elles ne maîtrisent pas, de coûts prohibitifs… C'est un non-sens absolu ! Alors qu'avec la médiation, peu coûteuse, vous avez un délai de règlement raisonnable et vous maîtrisez la solution. Si cette dernière ne vous convient pas, vous pouvez toujours aller devant le tribunal. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas utiliser ce mode de règlement des litiges ? La médiation est à mon avis parfaitement adaptée à la vie des affaires d'aujourd'hui. C'est pour moi une preuve d'intelligence quand deux entreprises se mettent autour d'une table pour trouver, elles-mêmes, la solution à leurs conflits.

C'est aussi mon expérience des contentieux et les constats que j'ai pu faire tout au long de ma carrière qui m'ont conduit à devenir médiateur. En marge de mes activités de conseil, je pense que ces fonctions sont cohérentes avec mon vécu, ma personnalité et ma conception du “sens” du droit.