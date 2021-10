Pièces Jaunes souffle ses 25 bougies

Le lancement est programmé le 8 janvier, à l’hôpital Necker-Enfants-Malades à Paris : parade à l’arrivée à l’hôpital, gâteau d’anniversaire géant, animations pour les enfants, maquillage, galette géante, photo-call, et de nombreuses surprises …

Les CHU de Lyon, Lille, Marseille et Bordeaux organiseront également avec la Fondation des goûters « anniversaire » pour les enfants hospitalisés. Nice, fidèle à son engagement, a prévu un grand nombre d’événements et de surprises tout au long de la journée spéciale Pièces jaunes, le samedi 8 février, place du Théâtre de Verdure.

A chaque fois, ce sera l’occasion de mettre en lumière les nombreuses réalisations Pièces jaunes, depuis la création de la première maison des parents, en passant par l’aménagement des maisons des adolescents jusqu’aux nouvelles orientations comme la création de maisons de répit, sans oublier le financement des multiples activités, équipements et aménagements indispensables pour maintenir le lien social et rendre plus agréable le séjour des enfants à l’hôpital.

Un dispositif de collecte exceptionnel est prévu : collecte métallique via les 2 750 000 tirelires distribuées dans les bureaux de Poste, présentes chez les boulangers, dans les magasins Carrefour, dans les pharmacies ou encartées dans les magazines partenaires (Disney Hachette Presse et TV magazine), mais aussi collectes « mobile » et web via SFR, la Banque Postale en ligne et la tirelire virtuelle sur le site www.piecesjaunes.fr.