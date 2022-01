Picono à Asnières : la pizza cône, nouveau concept de street-food.

Inspiré par un concept venu d'Italie, Hedi Nouira, serveur auparavant pendant 15 ans à la pizzeria "Sole Mio" tenu par son père, a lancé son propre restaurant, Picono. « C'est un nouveau concept dans la street-food italienne. Je voulais changer des burgers

et autres tacos assez répandus. J'ai vu une franchise italienne qui travaillait en food-trucks et proposait des cônes »

Les amoureux de cuisine diversifiée seront conquis par une carte qui compte des créations et best-sellers : le cône chèvre-miel, le Bolognaise, le Végétarien, le 4 fromages, le BBQ (barbecue, ndlr) ou encore le best seller Picono sont au menu sur la carte.

Baigné dans le monde de la pizza depuis longtemps, Hedi propose comme concept, une pâte fraîche faite maison avec les ingrédients typiques de la pizza ». Il fabrique les cônes avec une machine vendue en Grèce avec un service après-vente en France. « Cela m'a rassuré » assure-t-il. Il lance son restaurant et attire la curiosité d'autres restaurateurs en France intéressés par le concept venu aux nouvelles. Ensuite, il trouve un local commercial avenue de la Marne. « J'ai été séduit par l'opportunité, une bonne situation géographique et par le charme de la terrasse. »

Après les différents confinements et la fermeture des restaurants, Hedi aborde la suite ; « Le plus difficile est derrière nous après ces deux années compliquées. Nous avons pu fidéliser pas mal de clients habitant à Asnières et ailleurs. » L'établissement qui a obtenu les aides de l'état a beaucoup fonctionné en Click and Collect et assure la livraison avec les plates-formes de livraison comme Deliveroo et Uber Eats. Vous pouvez venir déguster les pizzas en cônes sur place ou à emporter.

Le bilan depuis l'ouverture pour le patron est bon. « Je suis satisfait dans la globalité. Nous avons encore à développer notre image, à nous faire connaître sur les réseaux sociaux et attirer de nouveaux clients. Je pense que ce concept peut bien se développer dans la street-food. »