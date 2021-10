PIA : 20 dirigeants d'entreprises innovantes et 5 porteurs de projets récompensés

Michel Cadot a souhaité que les lauréats, mais aussi l'ensemble des entrepreneurs franciliens, reçoivent officiellement la reconnaissance de l'Etat pour l'apport de leur projet à la cohésion économique et sociale régionale. Le préfet a déclaré : « Notre région doit rester à la pointe de l'innovation au niveau européen et mondial. Cela suppose pour l'Etat d'aider l'ensemble des acteurs privés et publics à créer des synergies susceptibles de stimuler l'innovation. C'est le sujet de ces appels à projet et vous avez été sélectionnés parce que vos projets apporteront de la valeur à notre région, de la valeur économique mais aussi sociale par les emplois que vous créerez. »

« La Région est fière de pouvoir à nouveau soutenir l'innovation des PME et ETI franciliennes dans des filières stratégiques afin de développer l'emploi et la croissance. Pour cette 4e édition, nous avons souhaité soutenir plus particulièrement des projets dans l'intelligence artificielle, la médecine et l'industrie du futur car ce sont aujourd'hui des filières stratégiques en Île-de-France. C'est aussi tout l'objet du dispositif Sésame : renforcer la compétitivité de ces filières, et développer les compétences technologiques du territoire, et notamment de ses établissements d'enseignement supérieur et de recherche, au service des PME », a ajouté Valérie Pécresse.

Des projets innovants pour des filières franciliennes stratégiques

Pour les entreprises, les lauréats reçoivent une aide financière pour leur projet, financée à parité par l'État et la Région. Les entreprises reçoivent une dotation comprise entre 100 000 et 500 000 euros, les 2/3 en subvention et un tiers en avance remboursable. L'appel à projets « Innov'up Leader PIA » est ouvert jusqu'en 2020 et les prochains projets pourront être déposés avant les relèves prévues le 31 janvier et le 15 mai. Les candidats doivent postuler en ligne : leaderpia.iledefrance.fr/Innov-up-LEADER-PIA. Cet appel à projets s'adresse prioritairement aux PME dont les projets d'innovation contribuent au développement des filières stratégiques de la région Île-de-France. Sont également éligibles les ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) à condition que leurs projets d'innovation s'inscrivent dans cinq thématiques spécifiquement ciblées : l'industrie du futur, la fabrication additive, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la robotique.

Pour les projets de structuration de filières économiques, l'appel à projets « Sesame filières PIA » s'adresse prioritairement aux organismes et établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Les projets retenus vont permettre de développer, de façon structurante, les compétences technologiques franciliennes au service des PME et les partenariats entre laboratoires et entreprises. Un nouvel appel à projets sera ouvert en 2020 et consultable sur : leaderPIA.iledefrance.fr/SESAME-Filieres-PIA. Pour cette seconde édition de SESAME filières PIA, une enveloppe totale de 4,3 millions d'euros a été attribuée à cinq lauréats, sélectionnés parmi les organismes et établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant candidaté à l'appel à projets : Université Paris Descartes, CEA, CNRS, Chimie ParisTech et la Fondation Imagine.

Les 20 lauréats précurseurs de l'appel à projets « Innov'up Leader PIA »

ANAXAGO

Edition d'une solution clé en main de Back, Middle et Front Office nouvelle génération, permettant aux intermédiaires financiers de gérer et commercialiser tous types de titres, en bénéficiant d'automatisations inédites concernant le respect des réglementations (KYC, stockage des recommandations), les cadrages des registres et du traitement des anomalies, le reversement des commissions aux intermédiaires.

ANYGENES

ResiTest est un test clinique prédictif de la résistance aux traitements par les thérapies ciblées en oncologie. Il s'agit d'un test clinique innovant qui mesure une combinaison de 50 biomarqueurs à partir des voies de résistance. Dans le contexte de la médecine de précision, RESITest a été conçu pour permettre la stratification des patients en fonction de leur mécanisme de résistance, aidant le clinicien à choisir le meilleur traitement.

BEYOND SENSING

Outsight propose de résoudre les limitations des LiDAR en utilisant une nouvelle source laser multispectrale et en intégrant une intelligence permettant au véhicule d'accéder à la perception 3D multispectrale : azimuth et élévation, distance, couleur et composition en matériaux de chaque objet. La nouvelle brique s'appuiera sur les travaux en intelligence artificielle les plus récents du Centre de Robotique de l'Ecole des Mines de Paris.

DELIVER.EE

Le projet Mothership est une plateforme SaaS universelle d'orchestration des livraisons vers le destinataire final. L'objectif de cette solution de logistique « machine to machine » est de permettre aux enseignes d'expédier leurs commandes à leurs clients, notamment celles issues du e-commerce, à partir des points d'enlèvement les plus proches de la destination finale de la commande (magasins, stocks, dépôts), là où, aujourd'hui, l'envoi se fait systématiquement à partir d'un entrepôt centralisé.

EALICO

Ealico réinvente la manière de suivre les inspections et la conformité de tout type d'établissement grâce à une solution SaaS. Simple, efficace et automatisée, la solution Ealico permet aux responsables de gérer facilement l'ensemble de leurs contrôles réglementaires et aux dirigeants d'obtenir une vision claire de l'état de conformité de leur parc.

EARTHCUBE

Earthcube a développé un produit à destination du marché défense & renseignement qui combine intelligence artificielle et expertise humaine pour valoriser aux mieux les données. L'objet du projet est de développer les briques technologiques pour maximiser l'autonomie du système en environnement déconnecté : apprentissage par transfert, données d'apprentissage synthétique, interprétabilité.

EASYRECRUE

Easyrecrue développe et commercialise des solutions s'appuyant sur des technologies de pointe et destinées à faciliter les processus de recrutement. Le projet Smart Ranking s'inscrit dans ce cadre en proposant une analyse automatique des entretiens vidéo différés, via un algorithme d'intelligence artificielle. Développé en interne, il analyse différents paramètres comme la sémantique, la tonalité de la voix, la diversité lexicale…pour classer en priorité les meilleures candidatures.

HEXAGONE MANUFACTURE

Le « ROBOT UTILITY OS » permettra la robotisation totale du nettoyage des installations sportives privées et publiques.

IKTOS

Le projet SRIA vise à développer un outil d'intelligence artificielle à même de proposer les voies de synthèse les plus pertinentes pour la réalisation d'une molécule, en prenant en compte les critères et les contraintes du chimiste synthétique. L'innovation portera aussi sur le business model faisant de ce logiciel une plate-forme B2B d'intermédiation entre les chimistes utilisateurs du logiciel et les fournisseurs de produits chimiques et réactifs, sur le modèle Google Ads.

IMAGEENS

IMAGEENS (www.imageens.com) accompagne la révolution de l'imagerie IRM cardiaque actuellement en cours. Elle développe une plateforme SaaS clé en main d'analyse automatique des images IRM pour l'aide au diagnostic des maladies cardiovasculaires. Sa plateforme permet aux radiologues de traiter plus rapidement les images médicales et de les exploiter d'une manière plus fiable et plus précise, grâce à la mesure automatique de bio-marqueurs permettant des pronostics et des diagnostics innovants.

MANZAVISION

SMART (Social Mobile Adaptive Rapid Training) est une plateforme de formation sur mobile. Cette solution innovante permet aux responsables de formation de créer des parcours pédagogiques personnalisés, engageants, favorisant l'échange. L'objectif du projet est de développer une version SaaS de l'application pour répondre de façon efficace et économique aux besoins de formation des entreprises.

MOABI

Moabi est une entreprise proposant un service automatisé de cybersécurité dans le cloud à destination des industriels de l'IoT, IIoT, "smart cities", des voitures connectées et des fournisseurs cloud. Le moteur d'intelligence artificielle supporte pour l'heure les architectures 32 bits. Pour répondre aux besoins des clients et partenaires, le moteur sera étendu aux architectures ARM/Aarch64 de 64 bits.

NEOFARM

NeoFarm concçoit des fermes technologiques sur petite surface, installées à proximité des villes. En associant la technologie à l'agroécologie, l'équipe de NéoFarm souhaite cultiver intelligemment des fruits et légumes bio et réduire la pénibilité du travail des maraîchers. Neofarm a installé sa serre pilote dans les Yvelines au Printemps 2018 et a développé plusieurs innovations complémentaires : un logiciel de gestion de l'activité maraîchère et un portique équipé de différents outils.

NEW IMAGING TECHNOLOGIES

Le but de ce projet est de développer et de commercialiser une des premières solutions de vision pour le contrôle en temps réel des procédés d'additive manufacturing. Cette solution impliquera le développement d'un nouveau détecteur infrarouge et d'une caméra, toutes deux basées sur les technologies cœur de NIT. L'additive manufacturing est une technique de fabrication émergente de l'industrie 4.0, qui tend à s'imposer dans les applications de l'aéronautique, du nucléaire et de l'automobile.

ONXEO

Onxeo conçoit et développe des médicaments innovants interférant avec les mécanismes de réparation de l'ADN tumoral pour lutter contre les cancers rares ou résistants. Nos produits sont basés sur un mécanisme d'action unique, alliant une synergie d'efficacité avec certainsva traitements actuels sans induire de résistance et visent des cancers particulièrement sévères, pour lesquels les besoins médicaux sont importants. Le projet d'Onxeo sélectionné est basé sur ce même mécanisme et appliqué à l'immuno-oncologie, une nouvelle approche qui révolutionne la prise en charge de nombreux cancers.

ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT (OTR3)

Le projet ICarE vise à démontrer l'efficacité clinique et à permettre la mise sur le marché d'un dispositif médical innovant, issu d'une technologie déjà commercialisée, pour soigner les plaies cutanées des patients atteints de la maladie dermatologique rare Épidermolyse Bulleuse, aujourd'hui sans solution thérapeutique.

QUANTMETRY

L'objectif de ce programme d'innovation ReCoRD est de construire un “Redon Connecté pour le Retour à Domicile” (ReCoRD), un dispositif intelligent et connecté destiné à la surveillance hospitalière et à domicile des patients venant d'être opérés et à qui un drain de Redon ou redon a été posé au niveau de la plaie opératoire. Le rôle d'un redon est d'assurer un drainage des sécrétions produites au niveau de la plaie opératoire et de les recueillir dans un récipient.

TANK YOU

L'entreprise souhaite développer une station-mobile GNV (Gaz Naturel Véhicules) intelligente et connectée permettant le ravitaillement sur site de flottes professionnelles de petite et moyenne taille utilisant du GNV.

TAP SOUND SYSTEM

Tempow souhaite développer sa propre Stack Bluetooth. La Stack Bluetooth est la base logicielle Bluetooth qui permet de faire fonctionner la technologie Bluetooth pour tous les appareils : smartphones, TV, smart speakers, True Wireless Earbuds.

WINGLET

Winglet prédictive pricing a pour objectif de créer le premier moteur de tarification aérienne intelligent. Un moteur de tarification qui décode par l'IA les règles de gestion des compagnies aériennes et s'appuie sur des modèles prédictifs pour anticiper l'évolution de leurs tarifs.

Ce moteur permet ainsi aux agences de voyages de limiter leurs requêtes tarifaires auprès des compagnies aériennes et d'optimiser leurs coûts de distribution de billets d'avion.

Les 5 lauréats novateurs de l'appel à projets « Sesame Filières PIA »

L'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech)

L'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech), en partenariat avec l'ESPCI-Paris et Mines ParisTech, toutes trois établissements composantes de l'Université PSL, mettra en place une plateforme technologique de chimie en flux continu rassemblant au même endroit un large ensemble de sources d'activation innovantes, en réponse à la demande industrielle de procédés durables et plus sûrs indispensables pour créer les usines du futur. Cette plateforme vise à développer au cœur de l'Île-de-France des technologies de rupture, en établissant et structurant des partenariats particulièrement innovants avec des entreprises (grands groupes, ETI, PME, TPE) des secteurs sélectionnés (Chimie fine, pharmaceutique, matériaux) leur permettant de devenir des leaders dans leur domaine ou de consolider leur leadership.

L'Institut des maladies génétiques Imagine

L'Institut des maladies génétiques Imagine, labellisé IHU et Tremplin Carnot, développera une plateforme technologique d'analyse biologique en cellule unique, accessible à la communauté académique et industrielle, et en particulier aux PME et ETI franciliennes. Elle permettra aux acteurs de disposer d'une expertise technologique et d'équipements de pointe, de formations dédiées et d'outils permettant de regarder l'expression des gènes cellule par cellule, en particulier pour l'analyse des données générées en masse. La plateforme sera ouverte prioritairement à des projets ayant pour thématique principale les maladies génétiques rares et des maladies auto-immunes ou inflammatoires, avec pour objectif de développer de nouvelles applications diagnostiques et thérapeutiques.

Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives

Le projet porté par le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives vise à soutenir la structuration et le développement d'une filière industrielle centrée sur les capteurs magnétiques à base d'électronique de spin, dont le développement est important pour un certain nombre d'objectifs de la nouvelle France industrielle (objets intelligents, confiance numérique, médecine du futur, transport du futur, ..). Le but principal du projet est de créer un écosystème autour du plateau de Saclay, en utilisant les moyens et l'expertise existants afin de répondre à ce besoin et de proposer des capteurs innovants pour l'ensemble des acteurs industriels.

L'Institut de physique nucléaire d'Orsay (IPNO)

Le Projet de Station pour l'irrAdiation des Composants et systèmEs, « SPACE ALTO » est porté par l'Institut de physique nucléaire d'Orsay (IPNO), unité mixte du CNRS/IN2P3 (Institut de Physique Nucléaire et Physique des Particules) et de l'université Paris-Sud. Il s'inscrit dans une démarche de structuration des filières stratégiques retenues par la Région Ile-de-France, à savoir le spatial, l'aéronautique, la défense et l'automobile. Le projet consiste en la création au sein de la plateforme de recherche ALTO (Accélérateur Linéaire et Tandem à Orsay) d'une station d'irradiation par faisceaux de particules énergétiques (protons, électrons, ions, neutrons). Il vise à offrir aux industriels des filières concernées et aux organismes de recherche des moyens et des solutions techniques et scientifiques pour les études, les tests et les simulations des effets des radiations sur les systèmes électroniques et les matériaux.

L'Université Paris Descartes

LUMIERE, portée par l'Université Paris Descartes, est une plateforme multidisciplinaire unique au monde, de recherche hospitalo-universitaire collaborative dédiée à la femme enceinte et au fœtus. Les dernières techniques d'imagerie, d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle et de big-data y seront utilisées et optimisées. Cet outil de recherche et développement, issu d'un partenariat entre l'AP-HP, l'Université et la Fondation LUMIERE (sous l'égide de la Fondation de France) sera à la disposition de tous les chercheurs concernés, des industriels et des entreprises du secteur afin de renforcer la structuration et la compétitivité de cette filière en plein essor. Implantée au sein de l'Hôpital Necker-Enfants Malades, LUMIERE bénéficiera in fine aux enfants à naître, à leurs familles et aux générations futures.