PI : le cabinet Germain Maureau ouvre un bureau à Bordeaux

Une décision stratégique qui illustre la volonté de ce cabinet de PI (marques, brevets, modèles industriels, droits d'auteur, noms de domaine) d'être présent au cœur de l'une des régions les plus dynamiques de France en termes d'innovation. Ce nouveau bureau, dirigé par la bordelaise Marie Mothes, aura pour mission de traiter l'ensemble des besoins des entreprises de la région concernant la PI.

« Marie connaît parfaitement les acteurs de l'écosystème de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Elle est un atout majeur donnant un nouvel essor à la présence de notre cabinet dans cette région », déclare Julien Fialletout, associé du cabinet Germain Maureau.

Deuxième région en matière d'innovation en France, le dynamisme et l'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine pour les start-up et les entreprises innovantes ne sont plus à démontrer. Ces dernières n'hésitent d'ailleurs plus à quitter Paris pour se délocaliser dans cette région, augmentant ainsi les besoins d'accompagnement sur le territoire en matière de protection, de valorisation, et de défense des droits de PI.

Déjà en charge d'un portefeuille clients important dans la région, le cabinet Germain Maureau a souhaité ouvrir un bureau implanté au cœur du centre-ville de Bordeaux afin de renforcer la proximité avec ses clients et poursuivre son développement. Il est piloté par Marie Mothes qui dispose d'une expérience de plus de 10 ans dans le secteur. Grâce à son expérience acquise au sein de plusieurs cabinets spécialisés de la région, cette dernière est en mesure de conseiller tous les types d'entreprises et d'organisations intervenants dans des secteurs très variés tels que les signes de qualité et d'origine (vins et spiritueux, agro-alimentaire) l'industrie textile, l'e-santé, la nutraceutique, l'industrie cosmétique, le numérique, la chimie verte ou encore les jeux vidéo.

Épaulée par Gaël Mancec, juriste spécialisé dans les NTIC et particulièrement dans la stratégie relative aux noms de domaine, l'équipe bordelaise du cabinet sera ainsi en capacité d'intervenir auprès des acteurs locaux sur tous les sujets ayant trait à leurs créations immatérielles.