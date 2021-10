Photos « nature » au Parc floréal de Paris

Cette exposition présente l’ensemble des photographies récompensées dans le cadre du concours international de photos et de reportages Melvita Nature Images Awards organisé par le magazine Terre Sauvage avec l’UICN (Union Internationale de Conservation de la Nature) et Melvita, parrain du concours. Elle propose ainsi un panorama international des meilleures photographies de nature de l’année 2012 et invite à porter un regard sur une espèce animale ou végétale ou encore sur la conciliation de l’action humaine et la préservation de la biodiversité.





Tous ces sujets, ainsi que l’ensemble des photos lauréates, sont à découvrir, au fil des allées du Parc Floral et des 46 panneaux de cette exposition inédite.