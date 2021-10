Philippe Sanchis nommé président exécutif de la FNTC

Le conseil d'administration de la FNTC a procédé récemment à la nomination de Philippe Sanchis en tant que nouveau président exécutif. La fédération devient ainsi une des rares organisations à associer un président issu des professions réglementées et un président exécutif issu du monde des affaires afin de cumuler symboliquement et factuellement neutralité et acuité sur les sujets qui touchent au numérique en France.

« Il nous semblait indispensable de bien marquer notre différence et d'aligner notre gouvernance avec nos valeurs à savoir être représentatifs de l'économie numérique dans toutes ses composantes et d'une parfaite neutralité, je suis très heureux que cette proposition ait été approuvée par le conseil d'administration et très confiant dans la puissance que notre duo saura donner aux actions de la FNTC… », précise Alain Bobant, président de la FNTC.

Avec cette nomination, la FNTC souhaite accélérer encore son développement et porter plus haut la voix de ses membres sur le terrain d'une réalité numérique où l'innovation ne doit plus être un axe marketing mais un vecteur de développement économique qui doit autant respecter les règles de protection des utilisateurs que favoriser une transformation numérique maîtrisée.

Philippe Sanchis connaît parfaitement les différentes strates de la confiance numérique, que ce soit techniquement, réglementairement ou fonctionnellement et son parcours lui a permis de participer au développement de différentes entreprises clés dans les usages numériques comme Opentrust ou Almerys. Il dirige Vialink, filiale de la BRED Banque Populaire, depuis Janvier 2015 et est membre de la FNTC depuis 2012.

« Je suis très fier de la confiance qui m'est accordée par mes pairs pour accompagner le développement de la Fédération des tiers de confiance du numérique. La FNTC, c'est la fédération de toute une filière économique, plus de 150 adhérents, des dizaines de milliers d'emplois, des acteurs du numérique innovants qui s'engagent au quotidien pour garantir aux citoyens et aux entreprises des usages numériques sécurisés », a déclaré Philippe Sanchis lors de sa nomination.

Cédric Mermilliod, directeur général de Oodrive qu'il avait cofondé en 2000, a également été nommé secrétaire général par le conseil d'administration. Il s'agit d'un membre actif de la FNTC depuis de longues années et un expert des problématiques de confiance et de numérique.

« Avec ces deux nominations, nous bénéficions de l'expérience et du charisme de deux experts reconnus dans la mise en place de services de confiance qui vont porter encore plus haut la voix de notre fédération », commente Alain Bobant.