Philippe Porret lauréat du Prix Haussmann 2014

La cérémonie du Prix Haussmann –créé en 1975 par Roger Lemiale, président d’honneur de la Chambre FNAIM Paris Ile-de-France et organisé par Gilles Ricour de Bourgies, président de la FNAIM du Grand Paris– réunissait dernièrement des acteurs franciliens de l’immobilier et de l’urbanisme ainsi que les membres de son jury. Parmi les ouvrages qui ont concouru, l’identité et le territoire de l’Ile-de France-ont été à l’honneur pour cette édition 2014. Une ville est-elle la somme des représentations et des perceptions à son égard ? En revisitant Paris grâce aux concepts et aux outils de la psychanalyse, l’ouvrage Paris sur le divan de Philippe Porret, paru chez Parigramme, récompensé notamment pour son originalité, offre une image de la capitale en tant « qu’objet intérieur de sentiment ou de ressentiment, une valeur refuge de stabilité ou de désagrément ». Paris perçue, Paris vécue, Paris rêvée, Paris écrite, l’identité parisienne est en perpétuelle évolution. Pierre Simon, Président de Paris Capitale Economique, commente cette nomination : « Philippe Porret nous présente un Paris aux visages multiples, où se mêlent les gloires et les conflits du passé, ainsi qu’un futur à la fois redouté et prometteur. ‘Paris sur le divan’ donne ainsi un guide des images de Paris porteuses de séduction à la fois aux habitants, aux visiteurs et à ceux qui, comme moi, assurent la promotion du Grand Paris auprès des investisseurs. »

Deux mentions spéciales sont venues récompenser L’Atlas du Grand Paris, de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur/Wildproject), et La Tour Montparnasse – 1973-2013 – Je t’aime… moi non plus, de Sylvie Andrieu et Michèle Leloup (Editions de la Martinière).