Philippe Limantour est nommé Chief Innovation Officer du département Financial Services d'EY

Philippe Limantour, 50 ans, est ingénieur (ESIEA Paris 1990, Mathématiques, Robotique et Intelligence Artificielle) et titulaire d'un doctorat de Mathématiques Appliquées de l'Ecole Normale Supérieure de Paris (1994).

Au cours de ces 25 dernières années, Philippe Limantour a développé une expertise reconnue en matière de conseil en stratégie d'innovation et transformation, via la mise en place de nouvelles formes d'organisation et l'utilisation de technologies disruptives.

Philippe Limantour est l'un des pionniers de l'industrie graphique 3D française et de la réalité virtuelle (Canal+/Medialab 1990-1996, puis Alias Wavefront 1997-1998 où il crée plusieurs algorithmes dans le cadre du développement de la solution Maya, consacrée par un Oscar de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences pour sa contribution majeure à l'industrie cinématographique et de design industriel), avant de fonder la startup SimTeam spécialisée en réalité virtuelle pour des applications industrielles.

Architecte d'Entreprise, expert du cloud computing et des modèles digitaux distribués, Philippe Limantour a conseillé de nombreux éditeurs de logiciels et a accompagné de grandes entreprises, dont plusieurs établissements financiers majeurs, dans leur virage stratégique vers le cloud computing, tant d'un point de vue de la définition d'une stratégie cloud métier, que dans l'architecture et la mise en œuvre de modèles opérationnels et plateformes cloud computing privées et hybrides. Il a également été expert durant une quinzaine d'années auprès de la Commission Européenne, afin d'auditer les grands programmes Européens innovants.

Philippe Limantour a rejoint EY en 2015 afin de développer l'offre de stratégie d'innovation et mener des projets de transformation du secteur financier, tout en s'appuyant sur des technologies innovantes (robotique, intelligence artificielle, machine learning, cloud, blockchain…).

Il est aujourd'hui nommé Chief Innovation Officer (CIO) pour l'activité Financial Services en France d'EY (FSO). Il aura la charge de développer les innovations technologiques proposées aux acteurs du secteur et de renforcer la culture d'innovation au sein de FSO France.

« Expert reconnu sur les marchés français et européens, nous sommes ravis de confier ces nouvelles responsabilités à Philippe. Cette nomination est une étape importante dans notre stratégie en matière d'innovation et de conseil à forte valeur ajoutée auprès de nos clients qui doivent relever de nombreux défis en matière de croissance et d'efficacité opérationnelle », explique Radwan Hoteit, associé EY responsable de l'activité Financial Services.