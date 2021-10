Philippe Leconte est élu président du comité directeur du cabinet d'avocats Lexavoué

Le comité directeur de Lexavoué est désormais composé de trois personnes :

Philippe Leconte (Lexavoué Bordeaux), Président.

Romain Laffly (Lexavoué Lyon), Directeur Général en charge du développement et de l'inter-professionnalité.

Emmanuelle Vajou (Lexavoué Nîmes), Directeur Général en charge de la formation et des nouveaux marchés.

Les associés de Lexavoué ont également élu les six membres du comité d'orientation. Ce dernier est composé de:

Barbara Gutton (Lexavoué Riom-Clermont) en charge de l'internet et de la communication digitale.

Jérôme Le Roy (Lexavoué Amiens-Douai) en charge du développement et de la création des nouveaux bureaux.

Pierre-Yves Imperatore (Lexavoué Aix-en-Provence) délégué à l'informatique et aux solutions logicielles.

Pierre Fonrouge (Lexavoué Bordeaux) délégué au numérique et aux nouvelles technologies.

Sandrine Arnaud (Lexavoué Besançon) en charge de la communication interne.

François Brossault (Lexavoué Caen-Rouen) en charge de la veille juridique.

Lexavoué est implanté dans 25 villes de France métropolitaine. Les sociétés d'avocats Lexavoué comptent plus de 55 avocats et autant de secrétaires et d'assistant(e)s soit plus de 115 personnes au total au service des avocats, des institutionnels, des entreprises et des particuliers pour le suivi de leurs contentieux.