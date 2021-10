Philippe Dérouin, nouveau président de l'IFA France

Branche française de l'International fiscal association (IFA), créée en 1938, qui regroupe plus de 12 500 professionnels de la fiscalité de 113 pays et constitue la plus grande communauté fiscale mondiale, IFA France est la seule association consacrée à la fiscalité qui réunit des membres de l'administration, des juridictions administratives et judiciaires, des universitaires, des entreprises et leurs conseils (avocats, notaires, experts-comptables).

Forte de près de 550 adhérents, 450 personnes physiques et 100 entreprises et organismes, IFA France représente la richesse et la diversité de la communauté fiscale française.

L'IFA France est un lieu privilégié d'échange et de discussion entre tous les professionnels partageant un intérêt commun pour la fiscalité internationale. Composée des meilleurs spécialistes de la matière, l'association permet à chacun d'enrichir sa réflexion et de faire émerger de nouvelles solutions aux problématiques fiscales. Les événements organisés par l'IFA France sont l'occasion d'échanges de points de vue sur les questions fiscales du moment.

Le YIN (Young IFA Network) réunit tous les jeunes fiscalistes de moins de 40 ans membres de la communauté fiscale de l'IFA. Cet espace dédié, organisé autour d'événements qui leur sont réservés, est destiné à faciliter les contacts entre les jeunes membres de chaque branche nationale.

Le 70e congrès mondial annuel de l'IFA se tient à Madrid du 25 au 30 septembre 2016. La prochaine soirée d'études de l'IFA France se tiendra le 6 octobre 2016 à Paris avec pour thème « Aides d'État : un nouveau défi ? » et le prochain petit-déjeuner conférence, commun avec l'IACF, aura lieu le 11 octobre 2016 sur le thème « L'accès aux conventions fiscales : actualité jurisprudentielle sur la notion de résident et conséquences pratiques ».