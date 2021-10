Philippe Bobet, président du Conseil national des greffiers

Diplômé de la Sorbonne et titulaire d’un DESS de l’Université Paris-Descartes, il est entré au greffe de Paris comme salarié en 1993. Après avoir reçu une formation de terrain, il a été en charge du service juridique, de la mise en place de la démarche qualité et a participé à la mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information au sein du greffe (site internet, dématérialisation des procédures, formulaires en ligne).

Philippe Bobet a été élu délégué de la Cour d’appel de Paris en 2009. Membre du bureau du Conseil national des greffiers depuis 2010, il souhaite, dans le cadre de son mandat, développer trois axes d’actions : le maintien et le renforcement des atouts technologiques de la profession au service des justiciables et des entreprises, la formation des greffiers et des collaborateurs, le dialogue social, la participation aux projets nationaux et européens.