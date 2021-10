Philippe Blot, président de LAVOIX :

Affiches Parisiennes : Selon vous le point majeur du Baromètre de la PI 2020 est la professionnalisation continue des acteurs, pourquoi ?

Philippe Blot : C'est effectivement le sentiment que l'on a cette année en constatant les effectifs croissants des équipes au sein des directions de la propriété intellectuelle dans les entreprises qui répondent à notre baromètre, et en particulier le fait que les répondants sont de plus en plus nombreux à être titulaires d'un titre de mandataire européen en brevet par exemple, ou d'avoir été par le passé avocat ou Conseil en propriété intellectuelle – CPI. La professionnalisation se voit à la fois en termes de nombres car les effectifs sont de plus en plus nombreux, qu'en termes de qualité et de titres présents parmi les équipes.

A.P. : S'agit-il d'une évolution assez régulière depuis que vous faites ce baromètre où vous constatez un pic de professionnalisation ces dernières années ?

P.B. : Je pense que c'est plutôt régulier. Il s'agit d'un phénomène au long terme qu'on constate depuis une trentaine d'années.

A.P. : Est-ce un phénomène typiquement français, européen ou même international ?

P.B. : Aujourd'hui, la professionnalisation existe partout, mais on peut considérer qu'elle existait déjà dans certaines zones géographiques, comme au Japon ou aux Etats-Unis, et qu'il y a un rattrapage qui se fait en France. En plus, chez nous la particularité est que les avocats et les CPI ne peuvent plus porter leur titre lorsqu'ils sont en entreprise, donc on les repère moins bien, contrairement à un certain nombre de pays où ces experts peuvent conserver leurs titres.

« Une des forces de ce Baromètre est qu'il touche un large spectre de secteurs d'activité et de tailles d'organisation »

Au-delà de cet aspect formel, on constate dans tous les pays des échanges entre les mondes de l'entreprise et du conseil en PI. En outre, cette perméabilité est très forte en Asie entre les offices de brevets et le monde du conseil, ce qui est beaucoup moins vrai en Europe.

A.P. : Quel est l'objectif final du Baromètre ?

P.B. : L'objectif est de connaître la perception des Responsables de la propriété industrielle vis-à-vis de leur métier et vis-à-vis de l'importance de la PI dans l'entreprise. Ce baromètre n'a pas vocation à comparer la protection suivant les technologies. Ces informations étant accessibles directement sur des bases de données publiques, il n'y a donc pas besoin d'interroger les professionnels pour le savoir.

A.P. : Les acteurs de la PI se sentent-ils plus reconnus et plus écoutés qu'auparavant ?

P.B. : Oui. Tout du moins, il y a un plus grand pragmatisme puisque les directions s'y intéressent davantage. Aujourd'hui, on fait de la PI de manière plus adaptée aux besoins et pas uniquement parce qu'il faut en faire. Nous sommes optimistes pour l'intérêt du travail dans le sens où nos clients font mieux les choses et attendent plus de nous. Cela se traduit par une croissance du marché dont une des conséquences est la professionnalisation des équipes, parce qu'elles sont prises davantage au sérieux et que le besoin est peut-être plus important.

A.P. : Le panel de vos répondants est-il varié ou s'agit-il généralement de grands groupes industriels ?

P.B. : Non, justement une des forces de ce Baromètre est qu'il touche un large spectre de secteurs d'activité et de tailles d'organisation. En fait, nous n'interrogeons pas que les services des grandes entreprises. On a des grandes entreprises, certes, mais aussi des PME innovantes, que certains pourraient qualifier de start-up quand elles sont jeunes, ainsi que des centres de recherche. On pense donc couvrir assez bien l'ensemble des domaines dans lesquels des innovations sont protégées. Pour nous, il s'agit d'un échantillon assez représentatif de l'ensemble des entreprises innovantes et des centres de recherche.

A.P. : Pourquoi la Chine est-elle au cœur des préoccupations en matière de PI ?

P.B. : C'est une préoccupation pour nous parce qu'on travaille beaucoup en Chine, mais ça l'est aussi et surtout pour nos clients. 44 % des répondants du baromètre la considère d'ailleurs comme leur préoccupation principale. La Chine devient l'usine du monde et un marché colossal pour les entreprises internationales, Les acteurs, chinois ou non, peuvent ainsi contrefaire beaucoup de titres de PI en Chine, et donc à partir de là il est une préoccupation réelle de déposer des titres en Chine. C'est devenu plus que jamais un pays concentrant les plus grandes questions en matière de protection internationale de la PI, et ceci alors qu'elle est devenue le premier déposant mondial de brevets en 2019.

A.P. : Les investissements en PI se portent-ils toujours aussi bien ?

P.B. : Avant la crise du Covid il y avait effectivement une augmentation du budget consacré à la PI de par la prise en compte de son aspect stratégique par les entreprises. Un budget croissant moyen de 2,5 millions d'euros selon nos répondants y était donc consacré, mais on peut craindre qu'il baisse, au même titre que les budgets des autres domaines. Toutefois, ce n'est pas certain car on peut espérer que les entreprises considèreront que l'innovation est un moyen de sortir de la crise économique actuelle et justifie les investissements.

A.P. : La pandémie de Covid-19 aura-t-elle selon vous un impact considérable sur le secteur de la PI ?

P.B. : Oui, la crise aura certainement un effet par la réduction des coûts envisagée par beaucoup d'entreprises. La PI étant une source de coûts immédiats bien qu'elle crée de la valeur à long terme, je pense qu'il y aura un impact. Nous le verrons dans notre prochain baromètre car l'administration du questionnaire de celui-ci a été faite avant le 31 mars, donc au tout début de la crise.

A.P. : Quelle est la part allouée à la protection d'une part, et au contentieux de l'autre, dans le budget des équipes de PI ?

P.B. : Déjà, il faut noter que certaines équipes n'ont pas de budget contentieux et ont 100 % de fonds alloués pour l'obtention des droits de PI. Mais ça, c'est uniquement en termes de prévisions budgétaire car dans la réalité il y a parfois des contentieux et elles sont alors bien obligées d'y consacrer de l'argent.

« On a coutume de dire que sur mille brevets il y en a un qui fait l'objet d'un contentieux. »

En fait, la part du budget consacrée en moyenne au contentieux reste très inférieure en valeur à celle consacrée à l'obtention des droits. On a coutume de dire que sur mille brevets il y en a un qui fait l'objet d'un contentieux. Donc, même si un contentieux est plus coûteux que le dépôt d'un brevet, ça reste une activité faible en valeur, ce qui est logique. Comme en matière de contrats commerciaux, l'essentiel des contrats est respecté et ne fait pas l'objet d'un contentieux.

A.P. : Les acteurs de la PI ont-ils un réseau professionnel actif qui communique facilement avec les institutions ?

P.B. : Oui. D'abord, ils ont des liens forts avec les offices de brevets et de marques puisque c'est là qu'ils font leurs dépôts de titres. Ensuite, ils ont aussi beaucoup de liens avec les organisations professionnelles. Notre milieu associatif est assez puissant, pas dans sa capacité de décision mais dans sa capacité de rassembler et de dialoguer. Il y a effectivement des relations permanentes entre les associations professionnelles et les offices devant lesquels elles défendent leurs positions.

A.P. : Comment les acteurs de la PI perçoivent l'émergence de l'IA dans leur secteur ?

P.B. : C'est une tendance qui est apparue il y a entre 5 et 10 ans et on commence maintenant à voir des applications réelles dans des domaines relativement simples ou abordables pour l'IA, comme la recherche de titres de PI, c'est pourquoi ce baromètre a sondé pour la première fois les répondants sur leur perception de cette « révolution » technologique.

« Notre avenir se trouve dans le fait de se rapprocher des attentes de nos clients et de se mondialiser. »

Il en ressort une forte attente de leur part, comme des clients, vis-à-vis de ces outils mais un fort scepticisme vis-à-vis des résultats. Si 74,2 % d'entre eux pensent que l'IA va impacter l'activité de recherche en matière de brevets, 55 % l'activité de recherche en matière de marques, et 52,4 % de l'activité de la gestion du portefeuille PI, les stratégies et décisions restent tout de même, selon eux, du ressort de l'être humain. On peut utiliser des outils d'IA pour faire des tâches élémentaires mais la stratégie reste encore une affaire d'expert.

A.P. : Comment voyez-vous l'évolution de votre métier à court et long terme ?

P.B. : Notre avenir se trouve dans le fait de se rapprocher des attentes de nos clients et de se mondialiser. En matière de protection de la propriété industrielle, les besoins dépassent le cadre juridique français ou même européen, et celui dans lequel se trouve l'innovation car il est global.

Il faut donc avoir des liens avec des correspondants partout dans le monde, ce dont LAVOIX dispose. Nous en avons aujourd'hui avec près de 150 pays il me semble, y compris avec des Etats dits sensibles comme la Corée du Nord ou l'Iran. Ce qui serait encore plus efficace serait d'avoir des membres de nos équipes directement sur place ce qui est le cas dans certains pays et notamment en Europe, en Allemagne, Italie et Benelux.