Philippe Arraou, nouveau président du CSOEC

Lors de la cérémonie de passation de pouvoir placée sous le signe international à l'Unesco, Joseph Zorgniotti a souligné que la profession n'a jamais flanché et a su se réinventer pour pouvoir continuer à proposer un service de qualité aux entreprises. Dans une vidéo enregistrée spécialement pour cet événement, le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, a rendu un hommage appuyé au travail réalisé par l'ancien président. Les réformes conduites depuis 2009 ont permis d’adapter la profession d’expert-comptable aux évolutions de l’environnement économique, à l’aune des défis européens et internationaux qui se profilent.

L’action du nouveau président sera résolument tournée vers la dimension internationale de la profession, comme l'indique Philippe Arraou : « C’est l’enjeu de notre capacité collective à valoriser l’expertise-comptable à la française notamment en Europe et dans le monde ».

Parmi les nombreux défis de la profession Philippe Arraou souhaite que d’expert-comptable accompagne l'entreprise dans toutes ses dimensions, y compris sociétale : « L’accompagnement global, quels que soient la taille et le secteur d’activité de l’entreprise, voilà l’enjeu ! » car les experts-comptables sont présents au cœur des entreprises françaises et sont les premiers conseils des entrepreneurs.

Au nombre des autres priorités de son mandat, le nouveau président inscrit d’ores et déjà l’appropriation des réformes par tous les cabinets et les enjeux de marketing et de communication pour la profession ; le rôle du numérique dans l’évolution de la profession vers l’accompagnement global de l’entreprise, notamment en matière de conseil ; et le développement des missions de la profession en direction du secteur public.

Le prochain Congrès de l’Ordre des experts-comptables sera la clé de voûte d’un cycle sur ces enjeux et portera sur « L’expert-comptable numérique ». Il se tiendra à Paris du 30 septembre au 2 octobre 2015 et sera l’occasion de fêter les 70 ans de la profession.