PGE : 1,5 milliard d'euros de crédits débloqués par la Caisse d'Epargne Ile-de-France

Depuis le 25 mars dernier, la Caisse d'Epargne Ile-de-France a accordé plus d'un milliard d'euros de PGE à plus de 4 000 acteurs économiques. Commerçants et artisans, chefs d'entreprises de toutes tailles (de la PME jusqu'aux grands groupes), sont unanimes pour saluer l'accompagnement et la rapidité de la banque dans la mise en place de ce dispositif.

20 000 reports d'échéance dès le début de la crise

Dès l'annonce des mesures du confinement, la Caisse d'Epargne Ile-de-France a proposé à ses clients entrepreneurs de reporter les six prochaines échéances de leur prêt à la date de la dernière échéance de leur emprunt. Un dispositif consenti pour 20 000 dossiers de clients professionnels qui leur a permis de faire face immédiatement aux difficultés de trésorerie qu'ils pouvaient rencontrer.

500 millions pour Ile-de-France Mobilités

En accordant 500 millions d'euros sous forme de ligne de crédit de trésorerie à Ile-de-France Mobilités, la Caisse d'Epargne Ile-de-France renouvelle sa confiance à l'autorité organisatrice des transports en commun francilien et affirme son attachement au développement de sa région.

« La Caisse d'Epargne Ile-de-France considérée comme opérateur d'importance vitale, partenaire historique de l'économie francilienne, a non seulement assuré la continuité de service auprès de ses clients mais elle a aussi dès le début de la crise sanitaire proposé des solutions pour pallier aux difficultés financières induites par l'épidémie de Covid-19. Notre mobilisation et notre engagement collectif auprès de nos clients ont parfaitement traduits nos valeurs d'utilité et de solidarité », déclare Didier Patault, président du directoire de la Caisse d'Epargne Ile-de-France.