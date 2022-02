PFUE2022 : bilan de la réunion informelle des ministres européens du commerce

Cette réunion a également permis de définir des orientations stratégiques visant à guider l’action de l’Union en matière de politique commerciale et notamment sur la question de l’avenir de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’approfondissement des relations de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et l’Afrique et les relations transatlantiques dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion du Conseil du Commerce et des Technologies (CCT). Les ministres ont également échangé sur les mesures coercitives imposées par la Chine contre la Lituanie.

Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité a déclaré : « Renforcer notre souveraineté, cela veut dire pourvoir demain défendre plus efficacement nos intérêts et ceux de nos entreprises devant des sanctions commerciales inacceptables, comme la Chine les impose à la Lituanie aujourd’hui. Cette ambition, nous la portons aussi au niveau multilatéral, pour restaurer l’OMC et retrouver un ordre commercial mondial suffisamment efficace pour répondre aux défis contemporains. Avec la Directrice générale de l’OMC, nous avons en particulier partagé l’importance et la nécessité d’apporter une réponse commerciale globale à la pandémie. ».

« Il y a un an, nous avons lancé une nouvelle stratégie commerciale de l'UE plus durable, plus affirmée et conçue pour soutenir notre redressement suite à la pandémie. Cette réunion sous la Présidence Française nous a permis de nous concentrer sur ces priorités. », a ajouté Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne.

Perspectives à venir pour l’OMC

En présence de la directrice générale de l’OMC, le Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, les différents ministres ont réitéré leur soutien au principe de l’organisation rapide, si possible d’ici fin juin 2022, d’une 12ème conférence ministérielle de l’OMC. Sur le sujet de la santé, les Etats membres ont assuré soutenir la négociation d’un accord sur le commerce et la santé et souligné que la protection de la propriété intellectuelle est un élément décisif de cette discussion, notamment pour parvenir à un développement rapide de vaccins. Pour autant, les ministres ont souligné que la propriété intellectuelle ne doit jamais être un obstacle à la distribution équitable des produits de lutte contre une pandémie et ont rappelé leur soutien à la proposition de clarifier et faciliter les conditions dans lesquelles les membres de l'OMC pourront autoriser les entreprises, dans quelque pays qu’elles soient, à fabriquer et à exporter des produits pharmaceutiques Covid-19 de manière rapide, abordable et simplifiée, même lorsque ces innovations sont protégées par des brevets.

Par ailleurs, les Etats membres souhaitent intensifier les discussions à l’OMC pour améliorer son fonctionnement et adapter ses règles et contribuer, avec sa directrice générale, à rassembler une coalition de ministres du commerce partageant une haute ambition en matière de lutte contre le changement climatique.

© DR - Franck Riester

Refonte du partenariat UE-Afrique

En amont du sommet entre l’UE et l’Union africaine (UA), les discussions des ministres du commerce lundi 14 février ont souligné la nécessité de mettre en œuvre une stratégie visant à intensifier les échanges commerciaux et d’investissement entre l’Union européenne et l’Afrique.

Les ministres ont ainsi invité la Commission à mobiliser tous les outils disponibles pour accélérer cet approfondissement et notamment :

l’appui à l’intégration économique continentale africaine via un soutien technique à la zone de libre-échange continentale africaine ;

l’approfondissement de nos accords économiques régionaux ou bilatéraux en matière de commerce et d’investissement ;

l’utilisation des synergies entre l’initiative « Global Gateway » et nos partenariats commerciaux et d’investissement ;

le développement de coopérations sectorielles spécifiques en vue de créer ou de développer des chaines de valeur euro-africaines contribuant à la résilience des économies des deux continents ;

un engagement mutuel pour le développement durable, la transparence et la participation des sociétés civiles.

Prochaine réunion du conseil du commerce en préparation

Les échanges des ministres ont ensuite porté sur le renforcement des relations avec les Etats-Unis, dans la perspective de la prochaine réunion du Conseil Commerce et Technologie, soulignant l’importance qu’occupent ces derniers en tant que partenaire incontournable de l’UE, comme source d’opportunités commerciales réciproques et comme partenaire pour répondre aux défis que la politique commerciale doit relever. Ils ont ensuite abordé les derniers développements concernant les mesures de restriction commerciale adoptées par la Chine à l’encontre de la Lituanie et, à travers elle, leurs effets sur le fonctionnement du marché intérieur européen.

Enfin, la réunion s’est conclue par une rencontre avec le président de la commission « commerce international » du Parlement européen, Bernd Lange, pour aborder la nécessité d’une politique commerciale ouverte, créatrice d’opportunités pour nos entreprises sur les marchés étrangers, sur l’agenda législatif de la filière commerce, ainsi que sur l’intégration du développement durable dans la politique commerciale.