Peu de femmes se lancent dans l'agriculture

Parmi les jeunes agriculteurs, seulement 19 % étaient des femmes en 2010, contre 27 % des exploitants tous âges confondus. Néanmoins, de nombreuses femmes se sont installées après 40 ans, lors du départ à la retraite de leur conjoint, remarque Agreste. Au total, en 2010, le ministère recense 117 000 agriculteurs de moins de 40 ans. Ils sont minoritaires dans l'ensemble de la population agricole, puisqu'ils représentent seulement 19 % des exploitants en France. Par région, "la Franche-Comté, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire et la Bourgogne sont les régions les plus dynamiques en termes de renouvellement des générations": un quart des exploitations ou plus fonctionnent avec au moins un jeune agriculteur. Enfin, en 2010, 56% des jeunes agriculteurs ont bénéficié de la dotation jeune agriculteur.

©toprural