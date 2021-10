Petites villes de demain : De Gaulle Fleurance & Associés accompagne les 1 600 communes sélectionnée

Le programme PVD vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement. Il ambitionne de répondre à l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, tout en participant à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement.

« Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner ces 1 600 petites villes de demain. De Gaulle Fleurance & Associés est précurseur sur les enjeux de Smart City et cela a du sens pour nous de contribuer à la dynamisation et à la transition écologique des villes moyennes sur les territoires », explique Frédéric Destal, avocat associé du cabinet De Gaulle Fleurance participant au projet.

Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. Avec un budget de 3 milliards d'euros, le programme est conçu pour soutenir 1 600 communes et intercommunalités sur six ans (2020-2026).

De Gaulle Fleurance & Associés (Frédéric Destal, associé, et Magalie Dejoux, avocate) accompagnera les 1600 communes retenues pour la structuration juridique et financière de leurs projets.