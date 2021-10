Petit Futé Paris - Île de France 2014

Par où commencer, que voir, où s’arrêter ? Cette année, l’équipe du Petit Futé a redoublé d’astuces, d’audace et de talent pour débrouiller ce qui aurait pu être une gageure, mais qui avec ce guide deviendra un bonheur. Vous y trouverez d’abord Paris, qu’on n’a jamais fi ni d’explorer et qui n’aura jamais fi ni de nous surprendre. Derrière les hauts lieux touristiques, on déniche au fi l des explorations mille trésors futés : le jardin où l’on se reposera après un tour dans un musée oublié du grand public, le logement idéal pour une nuit douillette, le savoureux restaurant typiquement parisien, le petit bar à vin où la musique est bonne, ou encore l’adresse rêvée pour quelques emplettes… Mais l’Île-de-France ne se résume pas à sa capitale, loin s’en faut ! Les abords de Paris sont constellés d’une multitude de pépites, qu’il est l’heure de découvrir. Terre historique, la région nous emmène à Fontainebleau, où brillent les feux de François Ier, à Versailles et ses fastes majestueux, ou encore dans la cité médiévale de Provins. Les plus vieilles abbayes – comme Royaumont – voisinent avec la modernité du quartier d’affaires de la Défense. Le Petit Futé a sélectionné un choix de bonnes adresses : tables intimes et locales, restaurants branchés, parenthèse romantique ou aventure gastronomique – il y en a pour toutes les papilles et toutes les bourses.