Pete Hahn s'exprime sur le secret bancaire en Suisse

Pete Hahn, Professeur de Finance à la Cass Business School de Londres, s’est récemment exprimé sur ce projet d’assouplissement des lois portant sur le secret bancaire en Suisse, et a déclaré :

« La Suisse a inventé les centres de banque privée off-shore, qu’elle a par la suite dominés, basés sur trois avantages que les autres centres ne pourraient qu’offrir partiellement : la stabilité du pays, le secret bancaire et les avantages fiscaux. Alors que ces avantages ont diminué, les banquiers suisses ne semblent pas encore s’en préoccuper. Le soi-disant « Swiss Finish » exige que les banques suisses maintiennent presque le double de réserve de fonds propres de ceux exigés par Basel III. Cela pourrait finir par devenir un nouvel avantage concurrentiel dans un marché qui semble plus à même de continuer à se préoccuper davantage de la préservation des richesses que de la performance ».

La Cass Business School, qui fait partie de la City University de Londres, propose un enseignement, des conseils et des recherches innovants, pertinents et tournés vers l’avenir.

Située au cœur de l’un des plus grands centres financiers du monde, Cass est l’école de commerce de la Ville de Londres. La Cass MBA (maîtrise en gestion des affaires), les Masters spécialisés et les diplômes de premier cycle ont une réputation mondiale pour leur excellence et l’École prend en charge actuellement près de 100 doctorants. Elle dispose également de grandes facultés en matière de Finance et de Sciences actuarielles et d’Assurance de la région.

A l’heure actuelle, elle est classée dans les 10 meilleures écoles de commerce du Royaume-Uni pour la recherche en commerce, management et finance.