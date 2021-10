Perte d'exploitation : nouvelle victoire judiciaire du SDI contre AXA

Suivant une « logique de cheval de Troie », le SDI s'est engagé dans plusieurs batailles judiciaires aux côtés de ses adhérents. Après avoir examiné près de 200 dossiers cette année, le syndicat a décidé d'accompagner certains dirigeants motivés (majoritairement restaurateurs) pour aller en justice afin de se faire indemniser leurs pertes d'exploitation résultant des fermetures administratives dues à la lutte contre la pandémie.

Jeudi 29 juillet, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a donné raison à un restaurateur contre son assureur en lui accordant une provision de 30 000 euros, soit cinq fois plus que la « proposition transactionnelle » pour solde de tout compte annoncée en juin dernier par AXA.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision qui marque concrètement la validité de l'analyse de nos services juridiques. Cette décision revêt un intérêt tout particulier dans le contexte de la quatrième vague épidémique et donc de nouvelles pertes à intervenir. Le seul montant de la provision accordée par le tribunal est deux fois supérieur à la "proposition transactionnelle" de la compagnie AXA, sachant que le préjudice réel, en cours d'expertise judiciaire, est quatre fois supérieur. Il est bien entendu que le SDI maintient son action et appelle les 15 000 professionnels concernés à faire masse pour sauver leur outil de travail et obtenir leur dû. Nos services étudient par ailleurs de nouveaux dossiers pour évaluer l'opportunité d'une action de même nature à l'encontre de CM-CIC IARD », commente Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, faisant référence aux contrats Acajou du CIC qui concernent 26 000 professionnels.