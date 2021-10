Perspectives radieuses pour accompagner les entreprises

De 2017, les analystes de Cushman & Wakefield retiennent le nombre record de transactions sur le segment des surfaces de plus de 5 000 m2 avec 88 signatures pour un total de 1,1 million de mètres carrés, soit 43 % du volume total.

Comme le précise Magali Marton, directrice des études France de la société de conseil, « la sur-performance des grandes transactions avec une progression de 27 % des volumes en un an – à comparer à +8 % pour l'ensemble du marché – est le signe d'un changement profond de paradigme. » Pour elle, « l'immobilier, très longtemps associé à la seule notion de coût, est aujourd'hui envisagé comme un vecteur puissant dans la transformation des modèles organisationnels des entreprises ».

L'année 2018 devrait donc s'inscrire dans cette bonne dynamique en ce qui concerne les grandes transactions sur le marché francilien, avec une projection proche du million de mètres carrés.

Apparaissent également dans le constat l'appétence des entreprises pour les surfaces neuves (près de 75 % des surfaces placées le sont dans des surfaces neuves ou restructurées) et la rareté de l'offre immédiate dans ce gabarit et cette qualité de surface pousse les utilisateurs à se positionner en amont de la livraison des immeubles.

Le taux de pré-commercialisation des surfaces supérieures à

5 000 m2 s'élève ainsi à 87 %, là encore un record, très au-dessus de la moyenne décennale (64 %). Selon Cushman & Wakefield , « la concomitance de ces deux phénomènes vient assécher l'offre immédiate à court terme, avec une acuité particulière à Paris où les disponibilités demeurent faibles - une vingtaine d'immeubles pour un peu moins de 280 000 m2 à horizon 12 mois - alors que le marché en a consommé près de 350 000 m2 l'an dernier ».

Un attachement fort pour Paris intra-muros

Selon l'étude Cushman & Wakefield, « la capitale se positionne comme la destination préférée des entreprises en ce qui concerne leurs grands mouvements (32 signatures pour un total de 380 000 m2), pour la 2e année consécutive ». C'est, là encore, un record historique avec en 2017, une part de marché plus importante pour le QCA (Quartier central des affaires) et son extension naturelle centre-ouest. Le renouvellement de l'offre a permis la progression des volumes de transactions, en particulier sur des gabarits supérieurs à 20 000 m2. La dynamique de marché est également nettement plus porteuse pour le croissant ouest (331 200 m2 traités) et la première couronne (228 900 m2), deux secteurs qui retiennent leurs utilisateurs et en captent de nouveaux.

Toujours selon Cushman & Wakefield, la moitié des prises à bail de grand gabarit s'est signée en 2017, à des valeurs locatives comprises entre 350 et 530 euros/m2/an avec un loyer médian autour de 460 euros/m2/an, inchangé d'une année sur l'autre. Dans le QCA, les valeurs top s'approchent des 800 euros/m2/an et pourraient encore augmenter dans le courant de l'année 2018.

Des bureaux “ultra classe A”

Selon Nicolas Coutant, directeur du pôle grands comptes, « Le positionnement très marqué des utilisateurs sur des bureaux “ultra classe A”, bénéficiant d'une centralité forte et d'un environnement urbain riche et varié vient se heurter à une relative faiblesse du stock pouvant répondre à ces critères. Tous les ingrédients sont donc réunis pour voir les valeurs prime augmenter dans le courant de l'année 2018 avec Paris QCA à l'avant-garde de cette tendance. Les négociations en cours sur le quartier d'affaires parisien révèlent d'ores et déjà des valeurs proches de 840 euros/m2/an, alimentant ainsi des anticipations encore plus ambitieuses pour les immeubles livrables en 2019 et au-delà ».