PERL commercialise de 65 logements au cœur du 15e ardt

Ces logements, allant du studio aux 5 pièces, sont commercialisés en nue-propriété, un investissement immobilier sécurisé qui permet d’acquérir dans Paris un appartement de grand standing à 60 % de sa valeur. Le programme est situé à proximité des très commerçantes rue de la Convention et rue Saint Charles et à 5 minutes du métro Boucicaut.

Les 65 appartements de grand standing seront dédiés à du locatif conventionné sur 20 ans dont la gestion est assurée par la SNI. La SNI, 1er bailleur de France et filiale de la Caisse des Dépôts est le bailleur des grands réservataires publics, avec plus de 80 % de ses locataires issus du secteur public dont la moitié d’entre eux, du ministère de la Défense. Pour les particuliers, cet investissement immobilier propose de rares conditions d’acquisition : 60 % de la valeur de la pleine propriété, soit un prix moyen en nue-propriété de 8100 € / m2 hors parking. Cette réduction sur le prix revient à percevoir dès l’achat, la totalité des loyers nets et la sérénité de l’investissement est renforcée par le fait que le bailleur professionnel-usufruitier prend en charge les travaux, les charges et l’entretien de l’immeuble pendant 20 ans. En fin d’usufruit, le nu-propriétaire recouvre automatiquement la pleine-propriété de son appartement.

« Parc & Lumière », une signature architecturale

En juin 2012, PERL a été désignée lauréate du lot G de l’écoquartier Boucicaut, par la Sempariseine aménageur du site de l’ancien hôpital Boucicaut, pour la réalisation d’un immeuble de 65 logements. Le projet architectural est confié à l’agence Daufresne, Le Garrec & Associés qui signe avec « Parc & Lumière » un immeuble de prestige. Les appartements, dde 30 m2 à 100 m2 proposent de larges balcons, des terrasses ou des rez-de-jardins ouverts sur le parc arboré central.