Capitale européenne de la culture 2028 : nouveau conseil d'influence à Epinay

Dans la poursuite de la construction collaborative de la candidature de Périféeries 2028, cette nouvelle rencontre interrogera la question “des Matrimoines et des Récits, des Savoirs et des Faires”. Elle se tiendra au cœur des Laboratoires Éclair d’Epinay, “Lieu-pépite” unique du territoire, redécouvert et réinvesti par ses habitants.

Il se déroulera avec la participation de quatre grands témoins : Jack Lang, président de l’IMA, Hervé Chevreau, maire d’Epinay-sur-Seine, Leyla Temel, adjointe au maire de Saint-Denis, et Danielle Tartakowsky, historienne. L’événement accueillera également des personnalités de premier plan issues du monde de l’art et de la culture (Bruno Latour, Fiona Meadows, José-Manuel Gonçalvès, Valérie Suner, Anne Yanover, Lauranne Germond…). Il s'articulera autour de cinq ateliers et de leur restitution, d'une assemblée plénière et de prises de parole des Grand Témoins.