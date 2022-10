PERIAL Asset Management acquiert un immeuble à La Défense

A Courbevoie, PERIAL Asset Management a récemment acquis l’immeuble de bureaux New State of Life (NEST), siège du groupe Equans. « Cet actif remis à neuf brillamment par les équipes de Bouygues Immobilier est un exemple de valorisation d'actif dans une optique bas carbone. Il vient parfaitement compléter le patrimoine de la SCPI PF Grand Paris, et son locataire de premier plan pour une longue durée, le Groupe Equans, vient conforter sa valorisation et la diversification du portefeuille clients des fonds de PERIAL AM », a indiqué Loïc Hervé, Directeur Général Délégué de PERIAL Asset Management.

Un immeuble aux atouts énergétiques multiples

Aligné avec les exigences ESG, l’immeuble NEST bénéficie des dernières certifications environnementales HQE Bâtiment durable et Breeam Very Good. Le bâtiment bénéficie d’une façade à haute efficacité thermique, de 65 mètres de long sur 38 mètres de haut. De plus, 77 % des espaces de bureaux sont irrigués de lumière naturelle.