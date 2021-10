Perial AM renforce son positionnement sur l'énergie verte en s'associant avec Gaz Européen

Ce partenariat complète ainsi le contrat déjà signé auprès d’ENGIE en 2015, assurant une alimentation électrique verte à toutes les parties communes et lots vacants des actifs gérés sur le territoire français.

Un engagement renforcé sur l’énergie verte

Après s’être associé a ENGIE en 2015 sur un contrat de fourniture multisites et multisegments pour basculer en énergie verte d’origine française 100% de ses contrats d’alimentation et ce, pour l’ensemble de ses fonds (SCPI / OPCI), Perial Asset Management va plus loin et se rapproche désormais de Gaz Européen pour alimenter aussi en gaz vert les parties communes et lots vacants de son patrimoine immobilier français (les contrats d’alimentation en énergie des parties louées étant de la seule responsabilité des locataires occupants).

La société Perial Asset Management renforce ainsi ses engagements environnementaux, portée par la conviction que les performances extra financières d’aujourd’hui préparent les performances de demain.

« Perial Asset Management est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche vertueuse en matière de développement durable et ne cesse d’innover dans ce sens en tissant notamment des partenariats avec des entreprises reconnues sur le sujet. Cette nouvelle étape franchie dans l’approvisionnement en énergie verte, nous permet aujourd’hui de disposer d’un parc immobilier français contrôlé par PERIAL AM, 100% vert sur la thématique énergétique. Ces problématiques sont aujourd’hui de plus en plus considérées par les locataires de nos immeubles et par les épargnants qui choisissent nos fonds. Le développement durable n’est ni une contrainte, ni un argument commercial mais bien une responsabilité que l’on se doit d’honorer en tant qu’acteur immobilier de référence. » souligne Loïc Hervé, directeur général délégué Perial Asset Management.

« En tant qu'opérateur énergétique de demain, nous mettons toute notre expertise et notre énergie au service du développement des énergies vertes en France par la commercialisation de notre biogaz respectueux de l’environnement. Nous sommes ravis de ce partenariat avec PERIAL Asset Management, qui, comme nous, est intrinsèquement sensible aux enjeux environnementaux et sociétaux auxquels nous devons aujourd’hui faire face." explique Alexandra Medioni, directrice générale adjointe de Gaz Européen.

Des bénéfices multiples pour les locataires et la planète

Les occupants des bâtiments concernés par ce choix (sous gestion Perial AM des parties communes et des lots vacants) verront ainsi leurs bâtiments alimentés en énergie verte produite en France.

Derrière la logique de diminution des coûts que permet ce dispositif via l’optimisation de souscription de contrat énergétique chez un seul et même fournisseur, Perial Asset Management répond aussi à des enjeux environnementaux de plus en plus scrutés par les investisseurs et locataires.

La stratégie est payante ; le premier partenariat signé avec ENGIE en 015 a permis d’atteindre une réduction significative des charges desdits locataires avec une économie d’environ 10% sur les factures d’électricité constatée par rapport à un contrat classique souscrit en direct. Cette stratégie n’est pas que pécuniaire, elle se traduit aussi sur le plan environnemental puisqu’ elle a aussi permis d’éviter l’émission de 8224 tonnes de CO2. Ces émissions ainsi évitées correspondent à 9 662 vols Paris New-York, ou équivalent à la consommation d’électricité de 30 315 foyers français.