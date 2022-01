Pénurie de cyber-défenseurs français : lancement d'un Mastère Cyberdéfense

Les États, institutions et entreprises sont confrontés à une compétition internationale féroce qui de plus en plus se traduit par des affrontements sans pitié dans le cyberespace. La crise sanitaire que nous vivons amis en évidence l’importance du numérique pour nos sociétés mais a aussi révélé des fragilités comme par exemple lors des attaques informatiques subies par les hôpitaux français en 2021.

La Cyberdéfense de nos systèmes numériques est une priorité pour garantir notre sécurité, notre prospérité et nos libertés. Le cursus Cyberdéfense de l’École Hexagone a été construit avec les meilleurs providers français de solutions de sécurité, tels Stormshield (Airbus), Outscale (Dassault Systèmes) ou HarfangLab.

Des PME et ETI aux Armées

Les profils formés par l’École Hexagone sont recherchés par les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Les recrutements dans le domaine de la Cyberdéfense dans les années à venir seront massifsdans le public et dans le privé: par exemple, le ministère des Armées a annoncé le recrutement de 2000 cyber-combattants supplémentaires d’ici 3 ans.

« On ne parle plus de pénurie ou de métier en tension, la situation est bien pire, et le manque de compétences sur le marché du travail est un véritable danger pour notre autonomie et notre sécurité numérique. Les profils que nous allons former permettront de répondre en partie à ce manque avec des jeunes formés par des intervenants en partie issus du monde militaire français, avec des solutions technologiques de pointe », précise Sébastien Dhérines, président de l’École Hexagone.

L’École de la souveraineté numérique

L’École Hexagone est la seule École supérieure à prôner une souveraineté numérique, qui permettra d’assurer notre autonomie technologique et de protéger la pérennité des emplois en France.

Les partenaires académiques de ce cursus, très majoritairement français, consacrent des budgets très importants à la Recherche & Développement. C’est un signal très fort pour la compétitivité de notre économie, de notre industrie, et à la clé, ce sont des débouchés sur le marché de l’emploi pour les jeunes et les profils en reconversion professionnelle.

Conditions d’admissions

Après l’obtention d’un Bac+3 en Informatique ou en sciences, le candidat doit passer des épreuves d’admission afin de vérifier le niveau global et l’adéquation de son projet professionnel vis-à-vis de notre Mastère.

Pour la rentrée d’octobre 2022, 18 places sont ouvertes sur le Campus historique de Versailles.