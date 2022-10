Pénurie de carburant, la Confédération des petites et moyennes entreprises lance un appel

Les particuliers et les professionnels franciliens ont de plus en plus de mal à trouver de l’essence à cause de la poursuite de la grève des raffineurs. Ces difficultés d’approvisionnement en carburant « commencent à peser sur l’activité économique » a souligné la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). En effet, les déplacements deviennent de ce fait, de plus en plus compliqués, que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail ou pour exercer son activité.

« Faire preuve de responsabilité et de solidarité »

Pour répondre à cette situation, la CPME a appelé chaque citoyen à faire « preuve de responsabilité et de solidarité économique » et espère qu’une « issue à ce conflit social soit trouvée dans les meilleurs délais ». Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France sollicite le « Gouvernement à actionner tous les leviers de son influence vis-à-vis des protagonistes du conflit ». Il invite également, « Total et la CGT à intensifier leur dialogue social » et demande à « l’ensemble des Franciliens – particuliers et professionnels – de consommer pour répondre à leurs besoins sans constituer des stocks ».