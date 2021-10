« Penser mieux, travailler moins » : et si on travaillait efficacement ?

Sans nier ni ses limites ni les risques de « surchauffe », l'auteur, spécialiste en psychologie cognitive, explique dans cet ouvrage, de façon simple, son fonctionnement et propose une méthode utilisable par tous pour optimiser nos capacités mentales.

À l'aide d'exercices ludiques et de mises en application aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle, cet ouvrage permet d’intégrer rapidement de nouvelles informations et de développer et structurer sa mémoire.

Une fois acquise l'idée que ce n'est pas la quantité d'effort qui compte et que nous sommes intellectuellement plus performants quand notre charge mentale est allégée, vous serez en mesure d'adapter votre effort à l'objectif fixé. Vous pourrez ainsi travailler mieux et gagner plus !