Pennylane lance la première édition du ComptaTech à Station F

Après avoir séduit en moins de 2 ans plusieurs dizaines de milliers de clients et plus de 500 cabinets comptables, la start-up qui ambitionne de devenir la première plateforme financière des entreprises européennes, disrupte une nouvelle fois le secteur en créant un événement dédié à l’innovation et l’attractivité pour la comptabilité nommé ComptaTech.

L’ambition : créer un rendez-vous annuel unique sur le marché

C’est à Station F, le plus grand campus de start-up au monde, que Pennylane va réunir la profession comptable pour une prise de hauteur autour de l’innovation, afin de trouver des solutions face aux deux grands défis de demain : s’adapter aux transformations et attirer les talents.

Véritable enjeu pour la profession, l’innovation doit être au service de la transition des métiersde l’expertise comptable. ComptaTech a pour ambition de permettre aux professionnels du chiffre de s’approprier les nouvelles technologies qui viennent révolutionner leur profession.

Répondre aux nombreuses problématiques métier rencontrées par les experts-comptables

En 2022, la profession comptable va être confrontée à deux défis majeurs :

● se transformer pour survivre face aux nouvelles technologies et à leur impact sur les métiers de la profession ;

● attirer les jeunes générations dans les cabinets.

L’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, l’automatisation et l’intelligence artificielle, la facture électronique… Autant d’éléments qui viennent bouleverser les métiers de l’expertise comptable et qui vont obliger les professionnels à se réinventer.

Par ailleurs, en 2022, près de 40 % des cabinets d'expertise comptable estiment que leur activité va augmenter. 53 % des cabinets avaient prévu de recruter en 2021. C'est ce que montre une étude de l'OMECA publiée en novembre 2021 et 66 % d'entre eux affirmaient rencontrer des difficultés pour le faire.

D'ici à 2025, l'ensemble de la branche de l'expertise comptable pourrait embaucher environ 12 670 collaborateurs supplémentaires et sera confronté à un véritable défi pour la profession.

Lieu d’inspiration et de rencontre pour l’innovation

Lors de cette première édition de ComptaTech, les comptables et experts-comptables français pourront venir écouter gratuitement des experts qui portent une vision sur l’évolution de leur profession, échanger avec des éditeurs innovants du secteur et rencontrer leurs futurs collaborateurs à la recherche d’un cabinet ouvert sur l’innovation en matière d’outils ou de méthodes de travail.

La journée sera rythmée par l’organisation de conférences plénières sur la scène principale de Station F avec des intervenants inspirants qui partageront leur vision de l’expertise comptable de demain, des tables-rondes ainsi que des temps de rencontres.

ComptaTech offrira également aux participants la possibilité de découvrir des outils sectoriels innovants ou des éditeurs qui présenteront leurs solutions dans un cadre destiné aux échanges.

Des intervenants plébiscités par les professionnels du chiffre

ComptaTech proposera de traiter 9 sujets qui composent la structure d’un cabinet comptable : juridique, marketing, paie, banque, attractivité des collaborateurs, CRM, production comptable, gestion de patrimoine et vente de mission.

Sur chacun de ces sujets, un panel d’experts-comptables a voté pour élire la technologie qui lui semble la plus adaptée pour bâtir le cabinet de demain. Ce sont uniquement ces 9 technologies qui seront présentes comme partenaires, pour garantir un événement tourné autour du contenu et de l’inspiration.

Lors de cette journée, les professionnels du chiffre auront également l’opportunité de rencontrer leurs futurs collaborateurs autour d’un speed-recruiting.

Avec ComptaTech, plus que jamais, Pennylane réitère son engagement d’aider les experts-comptables à consacrer moins de temps au traitement des données mais davantage à leur analyse pour développer leur cabinet et simplifier le pilotage de l’activité de leurs clients.