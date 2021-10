Pennylane et Qonto s'allient pour faciliter la gestion comptable des entreprises

Après l'annonce, en juillet dernier, d'une intégration par API permettant le partage automatisé des transactions bancaires, Pennylane et Qonto présentent cette fois-ci leur intégration technologique permettant l'automatisation et à la simplification de la comptabilité des entreprises.

Une plus grande visibilité sur la comptabilité

La nouvelle intégration de Pennylane et Qonto offrira aux clients de ce dernier un gain de temps sur le paiement en lui-même, une transmission facilitée des pièces au cabinet d'expertise-comptable mais aussi un pilotage de leur activité et de leur trésorerie en temps réel. Grâce à cette technologie, les dirigeants ne perdent plus de nombreuses heures de travail à réconcilier une transaction bancaire avec de nombreuses factures fournisseurs. « En cette période de crise économique, nous sommes heureux de pouvoir proposer à nos clients communs encore plus de facilité et de gain de temps dans le traitement, la gestion et le paiement des factures afin qu'ils puissent se concentrer sur leur activité. », déclare Alexandre Prot, CEO et co-fondateur de Qonto.

Les dirigeants peuvent désormais avoir une plus grande visibilité sur les dettes fournisseurs et les factures à payer et déclencher un paiement à date d‘échéance en un clic. « Nous poursuivons avec Qonto le même objectif : offrir un service de qualité de bout en bout à nos clients pour qu'ils puissent se concentrer à 100 % sur leur business et être en mesure de prendre les bonnes décisions », explique Arthur Waller, co-fondateur de Pennylane.

Rapprochement automatique entre le paiement et la facture

Avantage de ce partenariat, les entreprises clientes de Qonto pourront facilement déposer leurs factures sur la plateforme Pennylane dès leur réception et avant qu'elles ne soient payées. Une fois déposées, les informations de chaque facture sont extraites automatiquement grâce à la technologie OCR pour un traitement comptable (nom du fournisseur, montant TVA.... etc.) et pour le paiement (montant à régler, nom du fournisseur, date d'échéance, IBAN de règlement, libellé). Grâce à l'intégration Pennylane x Qonto, activable gratuitement, quelques clics sur la plateforme Pennylane suffisent à l'utilisateur pour déclencher le paiement de toutes les factures sélectionnées. Les factures concernées basculent automatiquement dans la catégorie "payées" pour fournir une vision à jour des dettes fournisseurs de l'entreprise.