Pennylane cède son activité comptable à CPA

Créée en 2020, Pennylane est une solution pensée pour répondre aux besoins et enjeux de pilotage financier des entreprises et des cabinets d’expertise comptable. La start-up a débuté son activité via son cabinet d'expertise-comptable intégré de quarante personnes et a, pendant près de 2 ans, traité des centaines de dossiers afin de confronter les équipes à la réalité de l'activité comptable ainsi qu’à la diversité de tailles d'entreprises et secteurs d'activité.

« L’achat de la filière comptable de Pennylane, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance externe du groupe CPA », a affirmé Antony Goichon, associé cofondateur de CPA, à l’occasion de l’annonce de l’acquisition.

« Cette opération est une opportunité stratégique qui permet à CPA de renforcer le profil digital natives (la génération qui a grandi lors de l’émergence d’Internet et plus largement des outils numériques) de sa clientèle et de ses collaborateurs », a ajouté Philippe de Reviers, associé co fondateur du cabinet.

« Nous accueillons chaleureusement l’équipe de comptables de Pennylane et partageons avec eux nos ambitions de croissance, de qualité de service et de relation client », a conclu Romain Jousselin, associé de CPA.

Malgré cette cession, une partie des comptables restera cependant intégrée aux équipes de Pennylane, pour accompagner les cabinets partenaires dans leurs usages et construire le meilleur outil du marché. L’entreprise cède son cabinet d’expertise comptable pour se consacrer pleinement à la construction de sa plateforme pour répondre au mieux aux attentes et besoins des professionnels du chiffre.